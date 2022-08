Cuentas anuncia una colocación privada de 3 millones de dólares a precio de mercado según las normas del NASDAQ

/COMUNICAE/

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN & CUENW) («Cuentas»), un proveedor líder de tecnología financiera móvil y soluciones de pago, anunció hoy que ha entrado en un acuerdo de compra de valores con un solo inversor institucional para comprar 4.224.044 acciones comunes (o equivalentes de acciones comunes) y garantías para comprar hasta un total de 4.224.044 acciones comunes en una colocación privada con precio en el mercado bajo las reglas del Nasdaq

El precio de compra de una acción ordinaria (o su equivalente) y de una garantía de compra de una acción ordinaria es de 0,71022 dólares. Los warrants tienen un precio de ejercicio de 0,59 dólares por acción, serán ejercitables inmediatamente después de su emisión y expirarán cinco años y medio después de la fecha de emisión. Se espera que los ingresos brutos de la colocación privada sean de aproximadamente 3 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre en torno al 8 de agosto de 2022, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.

H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.

Cuentas tiene la intención de utilizar los ingresos netos recibidos de la oferta para el capital de trabajo general, la comercialización y los gastos corporativos generales.

La oferta y la venta de los valores anteriores en la colocación privada se hacen en una transacción que no implica una oferta pública y no se han registrado bajo la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), o las leyes estatales de valores aplicables. Por lo tanto, los valores de la colocación privada no pueden volver a ofrecerse o revenderse en los Estados Unidos, salvo en virtud de una declaración de registro efectiva o de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes estatales de valores aplicables.

En virtud de un acuerdo con el inversor, Cuentas está obligado a presentar una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission que cubra la reventa de las acciones ordinarias y las acciones ordinarias subyacentes a los warrants en la colocación privada.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de los valores en cualquier estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado.

Acerca de Cuentas

Cuentas Inc. (NASDAQ: CUEN & CUENW) es un proveedor de servicios financieros y de comercio electrónico con tecnología propia que ofrece servicios financieros digitales a la población hispana, latina e inmigrante que no tiene acceso a los servicios bancarios, incluyendo servicios móviles y financieros, tarjeta de débito prepagada, depósitos ACH y móviles, envío de dinero, transferencia de dinero entre pares y otros servicios. La tarjeta Cuentas General Purpose Reloadable (GPR) incluye un monedero digital, descuentos para compras en los principales comercios físicos y online, recompensas y la posibilidad de adquirir contenidos digitales. Para más información, visitar https://cuentas.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se define este término en la sección 27a de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y en la sección 21e de la Ley de Intercambio de Valores de Estados Unidos de 1934, con sus modificaciones. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no son puramente históricas, son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones sobre el futuro. Utilizamos declaraciones prospectivas cuando hablamos de la finalización de la colocación privada; el cumplimiento de las condiciones habituales de cierre relacionadas con la colocación privada y el uso previsto de los ingresos netos de la colocación privada. Con excepción de la información histórica presentada en este documento, los asuntos tratados en este comunicado de prensa contienen declaraciones sobre el futuro que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en tales declaraciones, incluyendo, condiciones de mercado y otras, que cumpliremos con el estándar para cotizar en el Nasdaq o que tendremos éxito en nuestro lanzamiento de la tarjeta GPR de Cuentas y la aplicación móvil. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones que van precedidas, seguidas o que incluyen palabras como «cree», «planea» o «espera» o declaraciones similares, son declaraciones prospectivas.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae