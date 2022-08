Cómo crecer e innovar la cadena de suministro con BMC

/COMUNICAE/

Con control M, Grupo Carrefour y Hershey transfieren datos y procesos mucho más rápidamente

BMC, líder mundial en soluciones de software para la empresa digital autónoma, reveló cómo las principales organizaciones mundiales, incluidas: «The Hershey Company», «Carrefour Group» y «Railinc», utilizan la solución Control-M de BMC para avanzar en negocios críticos, iniciativas de modernización, abordar las interrupciones de la cadena de suministro global en el mercado, reducir el riesgo operativo y acelerar la agilidad empresarial.

Según Gartner®, los modelos operativos de la cadena de suministro no solo deben optimizarse para condiciones normales, sino que también deben diseñarse para adaptarse al momento en que se produce la interrupción… A medida que la interrupción se convierte en un factor constante, las cadenas de suministro deben rediseñarse estratégicamente para permitir la resiliencia, flexibilidad, escalabilidad y agilidad en cualquier circunstancia.1 La solución Control-M ayuda a abordar los entornos operativos que a menudo son aislados, complejos y propensos a la fragilidad al simplificar la organización del flujo de trabajo de aplicaciones y datos desde el mainframe hasta la nube.

Sirviendo gustos más amplios mientras se apoya el crecimiento de la empresa

Como uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, la compañía Hershey sigue modernizando su cadena de suministro. La solución Control-M automatiza los trabajos y procesos necesarios para ejecutar el negocio, integrándose con sus aplicaciones y bases de datos clave, como SAP y Teradata. Además, la solución Control-M lleva toda la automatización de la carga de trabajo a una ubicación centralizada, lo que brinda a Hershey un punto de vista único para detectar problemas antes de que el negocio se vea afectado.

La solución Control-M ayuda a Hershey a: Automatizar los procesos en los sistemas locales y alojados ​​en la nube para ayudar a nuevas aplicaciones que a menudo involucran servicios alojados ​​en la nube, asegurando que las operaciones funcionen sin problema las 24 horas del día, los 7 días de la semana. • Brindar conocimientos comerciales clave para administrar las cadenas de suministro de manera eficiente y brindar innovación continua a la automatización comercial digital de la empresa.

«Cuando alguien me pregunta qué hace Control-M en The Hershey Company, les digo que literalmente dirige nuestro negocio. Es una de nuestras cinco aplicaciones más críticas», dijo Todd Lightner, analista de The Hershey Company.

Impulsar el crecimiento y la expansión de la tienda

Con 13,000 tiendas multiformato en 30 países, el Grupo Carrefour es líder mundial en el suministro de alimentos de alta calidad a precios accesibles. Como parte de sus iniciativas de expansión, Carrefour utilizó la solución Control-M para respaldar un mayor número de intercambios de datos y flujos de trabajo de aplicaciones generados por nuevas sucursales. La solución Control-M Managed File Transfer, ayudó a la empresa a la transferencia de datos y procesos 11.8 veces más que este mismo recurso cinco años atrás.

La solución Control-M ayuda a Carrefour a: Administrar de manera eficiente el rápido crecimiento del negocio al automatizar e integrar los movimientos de datos dentro de los flujos de trabajo existentes. Mejorar la calidad de los datos y reducir los problemas de almacenamiento al habilitar la detección de problemas en tiempo real relacionados con la transferencia de archivos y su rápida corrección. Eliminar los problemas de intercambio de información y mejorar la comunicación entre las tiendas y los sistemas centrales de procesamiento.

«Control-M realmente se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestro negocio», dijo Daniel Di Paola, jefe de back office, Operaciones Gestión de Usuarios, Carrefour.

Aprovechar los datos y la automatización para mantener los vagones en marcha

Para satisfacer mejor las demandas de los clientes, Railinc, el centro de servicios de datos y TI de la industria ferroviaria, necesitaba automatizar la programación de procesos complejos e interdependientes que mueven volúmenes masivos de datos entre aplicaciones críticas para el procesamiento, el análisis y la entrega al cliente.

La solución Control-M apoya programas como la Iniciativa estratégica de salud de activos de Railinc, que desarrolla herramientas que permiten a los clientes realizar un seguimiento del uso del equipo, identificar problemas del equipo para reparaciones oportunas y coordinar de manera segura y eficiente el movimiento de millones de vagones.

La solución Control-M ayuda a Railinc a: Automatizar los procesos que capturan y respaldan el análisis de datos de más de 40,000 locomotoras y 1.6 millones de vagones que recorren 140,000 millas Apoyar en el crecimiento del volumen de datos, de 50 terabytes (TB) a casi 100 TB en solo tres años, asegurando la escalabilidad de los procesos críticos Mantener los datos simultáneamente en dos sitios diferentes, satisfaciendo las necesidades de continuidad del negocio y necesidades en equilibrio de carga

«El orden en que traemos los datos y los integramos es clave», dijo Robert Redd, ingeniero de lanzamiento de Railinc. «Si tuviéramos que orquestar las interdependencias sin una herramienta como Control-M, tendríamos que hacer mucho trabajo personalizado y mucha gestión manual. Control-M se asegura de que las aplicaciones tengan todos los datos que necesitan».

