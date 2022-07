Cleveland Clinic afirma que la prueba de la Hepatitis C es vital para los millones de pacientes

/COMUNICAE/

Sólo en México, se calcula que 4 de cada 1,000 personas viven con el virus de la Hepatitis C (VHC), la mayoría de ellos desconocen que tienen la infección debido a que no presentan síntomas hasta que el padecimiento está muy avanzado.

Las pruebas y el tratamiento tempranos de la Hepatitis C podrían ayudar a 71 millones de personas en todo el mundo que viven con la enfermedad y prevenir problemas de salud a largo plazo, como las enfermedades hepáticas y el cáncer, afirma un experto de uno de los hospitales estadounidenses más importantes, Cleveland Clinic, antes del Día Mundial de la Hepatitis, que es el 28 de julio.

En México se calcula que 4 cada 1,000 personas viven con el virus de la Hepatitis C (VHC), la mayoría de ellos desconocen que tienen la infección debido a que no presentan síntomas hasta que el padecimiento está muy avanzado. Los estados con mayores contagios fueron Baja California (504), Sinaloa (204) y Ciudad de México (151), según el último aviso Epidemiológico 2022.

El Dr. Omar Massoud, Jefe de Hepatología de Cleveland Clinic, dijo: «Todos deberían hacerse la prueba de la Hepatitis C, la forma más común, pero también la más mortal, de la Hepatitis. El reto es que la mayoría de las personas no se dan cuenta que tienen Hepatitis C. Si los pacientes con Hepatitis C no se someten a las pruebas, no pueden ser tratados y pueden correr el riesgo que sufrir una enfermedad hepática grave, cáncer de hígado, la necesidad de un trasplante de hígado o incluso la muerte.

En todo el mundo, cerca de 325 millones de personas viven con una de las cinco enfermedades hepáticas de la Hepatitis, de las cuales 71 millones viven con Hepatitis C, la más común pero también la más fácil de curar.

Con el Día Mundial de la Hepatitis 2021 de la Alianza Mundial contra la Hepatitis bajo el lema «La Hepatitis no puede esperar», el grupo destaca que el 80% de las personas que viven con Hepatitis C. En todo el mundo, la Alianza añade que cada 30 segundos muere una persona por una enfermedad relacionada con la Hepatitis.

El tratamiento de la Hepatitis C ha mejorado mucho en los últimos años, subrayó el Dr. Massoud. «La buena noticia es que más del 90% de los casos de Hepatitis C se curan en dos o tres meses,» dijo el Dr. Massoud. «Los pacientes con Hepatitis ya no necesitan inyecciones, sino que pueden tomar cápsulas sencillas, fáciles y seguras, sin efectos secundarios o con algunos leves».

En la actualidad, solo existen vacunas para la Hepatitis A y la Hepatitis B, que pueden tratarse con medicamentos.

El Dr. Massoud también destacó los desafíos de las madres embarazadas que tienen Hepatitis, especialmente Hepatitis B y C. Las madres que tienen Hepatitis B casi siempre la transmiten a sus hijos. Las madres embarazadas con Hepatitis B deben ser evaluadas y tratadas para disminuir la posibilidad de transmisión. A su vez, sus hijos también deben ser vacunados. En el caso de las madres que tienen Hepatitis C, la probabilidad de que transmitan el virus a sus hijos, que necesitarán tratamiento, es muy baja, de aproximadamente el 5%.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae