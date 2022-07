Experto en reputación digital Fernando Basto brinda recomendaciones para marcas personales

LATINOAMÉRICA (Julio 21 de 2022). El experto internacional en reputación digital y marketing en internet Fernando Basto comparte sus recomendaciones para mejorar la reputación en Interne; fruto de sus más de 23 años de experiencia como consultor, conferencista y empresario en la materia.

La frase “no me interesa lo que los demás piensen de mí”, es una expresión que se escucha frecuentemente en personas que no viven del “qué dirán”. Sin embargo en internet, esta frase no aplica. Por el contrario, las empresas y en general las personas, viven del concepto y los comentarios que los demás puedan emitir. La reputación online se puede considerar como el prestigio que una persona o empresa puedan tener, partiendo de la percepción y comentarios positivos y negativos de los usuarios de internet.

“Estar en los primeros lugares de google en los resultados de búsqueda general, google noticias o presente en imágenes, aunque puede verse complejo, mediante el uso de estrategias y las herramientas indicadas es posible en el corto tiempo” manifestó Fernando Basto.

Algunas de las estrategias y herramientas que permitirán crear o mejorar la reputación en internet son las siguientes:

Agencias de prensa: La labor de estas empresas además de diseñar una estrategia mediática, garantizan menciones en medios de noticias. Al estar la mayoría de ellos con presencia digital es natural que google rastree las mismas.

Contratar comunicados de prensa a través de plataformas como AndeanWire: En el mercado digital existen empresas que prestan el servicio de redacción de comunicados de prensa digitales y se encargan en pocas horas de publicarlos en cientos de sitios web. Esto además de acelerar el proceso de minado de google, garantiza el objetivo de crear la reputación esperada.

Algunas de las ventajas de esta plataforma son:

Los comunicados de prensa serán publicados en varios portales web. Menor costo en los servicios de divulgación frente a otras opciones. Le ayudan a redactar sus comunicados de prensa. Mayor potencial de alcance de lectores al no concentrarse en un solo medio sino en varios a la vez.

En resumen la principal recomendación del experto internacional es la de crear y emitir contenidos en especial noticiosos usando como táctica comunicados de prensa en internet y que mejor forma que mediante la contratación de plataformas especializada en el tema.

Acerca de Fernando Basto C.

Empresario, Experto internacional, Conferencista y Autor en reputación digital, marketing digital, supervivencia empresarial y mercadeo/ventas, con más de 23 años de experiencia. Creador y desarrollador de empresas de base tecnológica, experto en mercadeo y estrategia digital. Cuenta además con amplios conocimientos en áreas de tecnologías de la información, administración de empresas, mercadeo, costos, programación, valoración de empresas, marketing ROI y Emprendimiento. Ha sido articulista de importantes medios y autor del libro “La venta por internet y los productos individualizados” e incluso perito legal en casos relacionados con tics e internet. Conferencista Internacional y Docente invitado de manera permanente en programas de posgrado (MBA, Maestrías y Especializaciones), formación continua y de pregrado de las más importantes Universidades de Latinoamérica. https://www.fernandobasto.com/

