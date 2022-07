Doctoralia Pro evoluciona, apostando por la tecnología como el mejor aliado de la salud

/COMUNICAE/

Doctoralia Pro: concentra las soluciones de salud de Doctoralia en beneficio del desarrollo de profesionales de la salud y centros médicos

Doctoralia, la plataforma que conecta a profesionales de la salud con pacientes y cuya misión es hacer de la salud, una experiencia más humana, se ha distinguido por desarrollar y poner al alcance de estas audiencias una extensa gama de servicios y soluciones que permitan gestionar su interacción de una manera más eficiente y hacer de ésta una experiencia plena y satisfactoria en todos los sentidos.

Innovación y evolución, son elementos que identifican el ADN de la marca, por lo que, Doctoralia promueve la mejora continua en sus soluciones, oferta de servicios, herramientas, etc., partiendo de un profundo entendimiento de cada mercado, así como del universo de pacientes y profesionales de salud. Un gran ejemplo es «Doctoralia Pro», un sitio web concebido a partir de las características y particularidades del mercado mexicano, que concentra sus soluciones de salud y además brinda un espacio de soporte que promueve y favorece el desarrollo laboral de profesionales de la salud y centros médicos.

Doctoralia Pro responde al compromiso de la compañía por ofrecer herramientas tecnológicas que faciliten las tareas de gestión de médicos, clínicas y hospitales, así como a mejorar la experiencia del paciente.

El nuevo sitio web incluye las herramientas de Doctoralia como Agenda Online para clínicas, enfocado a facilitar y gestionar las citas y la agenda de manera eficiente y organizada reduciendo el ausentismo de las citas hasta en un 65%, aumenta la visibilidad y facilita la conversión de citas por Internet; Doctoralia Phone, sistema telefónico inteligente que ayuda a las clínicas a gestionar llamadas de forma eficiente a través del análisis de datos; y TuoTempo, software de gestión para grandes centros hospitalarios que incluye herramientas como campañas de marketing, recordatorio de citas y encuestas, análisis de datos, entre otros.

Doctoralia Pro también cuenta con un apartado de recursos educativos en el que los especialistas de la salud pueden encontrar e-books, materiales de apoyo, webinars, cursos de marketing y un blog que les ayudarán a actualizar sus conocimientos para ofrecer una experiencia digital moderna y de calidad a sus pacientes.

«En Doctoralia existe el compromiso de impulsar la transformación tecnológica en el sector salud, ya que las herramientas digitales son clave para optimizar la atención y experiencia en todos los centros médicos. Doctoralia Pro es una apuesta por optimizar los procesos en el ámbito de la salud y un instrumento que brinde apoyo a médicos y especialistas a mejorar la forma en cómo se trabaja, con modelos más eficientes y efectivos de atención y dando acceso a quien hoy no lo tiene» señaló Adrián Alcántara, director general para Doctoralia México.

Actualmente, en México, Doctoralia se ha posicionado no solo como un buscador médico, sino como una plataforma que posee un amplio portafolio de soluciones basado en la nube enfocado a profesionales de la salud, clínicas y centros hospitalarios. Entre los datos más destacados de la plataforma en el 2021 resaltan:

Más de 10 millones de reservaciones en línea (para consultas presenciales o en línea), representando un 90% de crecimiento vs el 2020. Se recibieron +1 millón 200 mil opiniones de pacientes y la sección ‘Pregunta al Experto’, cuenta con más de 500 mil preguntas realizadas por los usuarios, en donde 20 mil profesionales de salud interactuaron y guiaron las dudas y preguntas formuladas. A dos años de haber implementado el servicio de consultas en línea, se han registrado más de 1.5 millones de reservaciones, con cerca de 16 mil especialistas que habilitaron el servicio.

Las ciudades en donde se han realizado más reservaciones son: CDMX, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Actualmente la aplicación de Doctoralia tiene un tráfico de 8.5 millones de web users usuarios, siendo la aplicación de medicina más descargada para Iphone y la posición dos para Android.

68% de los usuarios que usan la aplicación buscando un especialista, son mujeres, de las cuales están en un rango de edad entre los 25 y 44 años.

El tráfico mensual promedio es de 9 millones de visitantes a Doctoralia.com.mx

Acerca de Doctoralia y DocPlanner

Con una misión global de «hacer de la experiencia de la salud más humana», el Grupo Docplanner brinda reseñas de médicos y reservas gratuitas para pacientes por medio de la plataforma en línea. En los sitios web de los 13 países donde tiene presencia, atiende a 65 millones de pacientes y gestiona 6 millones de reservas mensualmente, al mismo tiempo cuenta con 2 millones de profesionales de la salud con un total de 6 millones de reseñas de pacientes. A su vez, ofrece a los profesionales de la salud y centros médicos una herramienta de SaaS (Software as a Service) que les ayuda a optimizar el flujo de pacientes, reducir el ausentismo y digitalizar sus prácticas para poder pasar más tiempo con el paciente y, en última instancia, mejorar los resultados de la atención médica. A través de la marca TuoTempo, la compañía ofrece un conjunto más sofisticado de productos de optimización para grandes instituciones de salud. DocPlanner se fundó en Polonia en el 2012 y ahora cuenta con un equipo de trabajo de más de 2,200 colaboradores con oficinas en Varsovia, Barcelona, Estambul, Roma, Ciudad de México, Curitiba, Bolonia y Munich. Está respaldado por los principales fondos de capital de riesgo, incluidos Point Nine Capital, Goldman Sachs Private Capital y One Peak Partners, recaudando un total de 300 millones de euros hasta la fecha.

Para más información visitar http://www.doctoralia.com.mx/ / http://press.doctoralia.com.mx/ o a través de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter o Linkedin.

Fuente Comunicae



