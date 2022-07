Elektros firma una carta de intenciones para comprar la mayoría de Arizona Solar Power Energy Inc

/COMUNICAE/

Elektros (OTC PINK:ELEK), líder emergente en el suministro de soluciones de movilidad eléctrica, ha anunciado hoy que la empresa ha firmado una carta de intenciones para adquirir el 60% de Arizona Solar Power Energy Inc

Elektros Inc. se complace en anunciar que la compañía ha firmado una Carta de Intención para comprar el 60% de Arizona Solar Power Energy Inc. Con la demanda de energía solar en máximos históricos, la empresa confía en que esta compra aportará un inmenso valor a los accionistas de la empresa y al crecimiento general.

Arizona Solar Power Energy, una empresa de rápido crecimiento en el sector de la energía solar y de las huertas solares, espera que esta compra le permita construir y ampliar sus huertas solares, también conocidas como grandes conjuntos de paneles solares fotovoltaicos. Ambas empresas esperan tener éxito en la venta a otras empresas energéticas como aplicación solar a escala de servicios públicos y en la alteración de la infraestructura energética del país para promover las energías renovables.

La misión de Elektros de apoyar un futuro sostenible y limpio va mucho más allá del sector de la movilidad eléctrica. Hogares, oficinas y escuelas de todo el mundo están tomando la decisión de pasar a la acción y apostar por la energía solar en la batalla contra el cambio climático. Una vez finalizada la compra, Arizona Solar Power Energy instalará una serie de paneles solares y comenzará sus audaces esfuerzos de comercialización. Estados Unidos cuenta con algunos de los recursos solares más abundantes del mundo y Elektros está deseando formar parte de ellos.

Acerca de Elektros, Inc.

Elektros es una empresa estadounidense de transporte eléctrico que innova soluciones de movilidad para consumidores y empresas. El panorama de la automoción se enfrenta a una disrupción existencial durante la próxima década para alcanzar la neutralidad del carbono. Elektros aborda este cambio de paradigma con tecnologías de movilidad que apoyan la sostenibilidad para una experiencia de usuario transformadora. Elektros pretende presentar a los consumidores una experiencia de vehículo eléctrico convincente y completamente nueva, conocida como Elektros Sonic, a partir de 2023.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» que incluyen información relativa a eventos futuros y al rendimiento financiero y operativo futuro. Las palabras «puede», «podría», «será», «espera», «estima», «puede», «cree», «potencial» y expresiones similares y sus variaciones tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas del momento en que se logrará ese rendimiento o esos resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y/o en la creencia de buena fe de la dirección en ese momento con respecto a los acontecimientos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que el rendimiento o los resultados reales difieran materialmente de los expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, pero no se limitan a: las fluctuaciones en la demanda de los productos de Elektros, Inc., la introducción de nuevos productos, la capacidad de la empresa para mantener las relaciones comerciales estratégicas y con los clientes, el impacto de los productos y los precios de la competencia, el crecimiento en los mercados objetivo, la adecuación de la liquidez y la solidez financiera de la empresa para apoyar su crecimiento, y otra información que puede ser detallada de vez en cuando en los archivos de Elektros Inc. con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entre los ejemplos de tales declaraciones prospectivas en este comunicado se incluyen las declaraciones relativas a las ventas futuras, los costes y la aceptación de los productos en el mercado, así como las acciones reguladoras a nivel estatal o federal. Para una descripción más detallada de los factores de riesgo e incertidumbres que afectan a Elektros Inc., consulte los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa de la empresa, que están disponibles en www.sec.gov. Elektros, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

Página web: https://elek.world/

FUENTE: Elektros, Inc.

