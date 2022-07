El compromiso con la diversidad es una realidad cotidiana e integral para Vesta

/COMUNICAE/

Su estrategia de ASG, su Política de Diversidad e Inclusión y su Código de Ética lo estipulan y refuerzan

La visión de largo plazo de Vesta, la cual forma parte de la estrategia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), está dirigida a construir un legado para las generaciones futuras, involucrando a todos sus grupos de interés, incorporando medidas resilientes y colocando los temas ASG al centro de la estrategia de negocios.

La convicción de Vesta es que las personas son la parte más importante de cualquier organización humana. Por ello, respetan la diversidad de todos aquellos con quienes interactúan a lo largo de toda su operación y no toleran que nadie sea sujeto de ningún tipo de acoso – ya sea verbal, laboral, físico, sexual o psicológico – ni hostigamiento, amenaza o intimidación dentro del espacio de trabajo o durante las actividades relacionadas con sus tareas laborales.

Asimismo, su Política de Diversidad e Inclusión tiene en cuenta que la no discriminación debe ser integrada en los procesos de Recursos Humanos, incluyendo reclutamiento, acceso a capacitación, compensación, bienestar, movilidad interna y desarrollo profesional de carrera. También respetan el principio de igualdad de remuneración sin importar el género del colaborador, siempre y cuando desempeñen el mismo trabajo de igual valor, con base en una evaluación objetiva del empleo y tomando como punto de partida la experiencia del mismo empleado o empleada.

Dentro de las prioridades para 2025 está la promoción de diversidad dentro del Consejo, sus Comités y sus colaboradores, y la reducción de la diferencia salarial entre géneros en un 15%, especialmente a nivel directivo.

Como resultado de los objetivos anteriores, a la fecha, cuentan con 2 mujeres como parte de los 10 miembros permanentes del Consejo. La brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel Vicepresidencia disminuyó en 5% en 2021, y a nivel directivo, disminuyó en un 14% en 2021.

En 2022 fueron incluidos por primera vez en el Gender Equality Index de Bloomberg.

Cabe agregar que, como signatarios de Target Gender Equality, así como con base en su Política de Diversidad e Inclusión, su enfoque de género considera elementos del movimiento global He for She, de tal manera que están trabajando para que los hombres formen parte del cambio generando masculinidades comprometidas con la promoción de igualdad, acabando con estereotipos dañinos, promoviendo un lenguaje inclusivo, identificando y erradicando la violencia, asumiendo maternidades y paternidades responsables y desarrollando a las mujeres dentro de la Compañía.

