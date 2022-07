Guanajuato, será el próximo set de filmación de una película internacional

/COMUNICAE/

La puesta en escena ha convocado a casas productoras, celebridades y personas interesadas en participar en el rodaje

Sus calles y sitios turísticos se han caracterizado por una inigualable arquitectura barroca y neoclásica. La puesta en escena ha convocado a casas productoras, celebridades y personas interesadas en participar en el rodaje.

La grabación se llevará a cabo en julio y agosto del año en curso. A través de redes sociales, la Agencia Julio Toledo Extras Casting ha realizado el llamado a personas de diversos perfiles.

Entre túneles y arquitectura colonial de patrimonio cultural, Guanajuato albergó a finales de junio de 2019 el filme hollywoodense: Infinite, dirigida por el director estadounidense Antoine Fuqua, proyecto en el que también participó la Agencia Julio Toledo Extras Casting, un proyecto dedicado a la reclutación y curaduría de talentos en México, poseen una de las bases de datos más extensas del país y han desarrollado una innovadora herramienta digital que agiliza el proceso de selección de personajes. La Agencia ha colaborado con casas productoras internacionales como Paramount Pictures y Universal Pictures productores de la reconocida saga James Bond.

Actualmente, Guanajuato se ha consagrado como unos de los destinos turísticos favoritos para la industria cinematográfica, entre los filmes que se rodaron en la capital destacan: Sin señas particulares (2021), Al límite de la venganza (2020) y Once Upon a Time in México (2003).

La Agencia Julio Toledo Extras Casting convoca a todas las personas interesadas en colaborar en la filmación a que se registren en su pagina web (sin costo) se ha señalado que no es necesario contar con experiencia actoral, solo necesita disponibilidad para trabajar los días que se sea seleccionado. Interesados se les solicita que se registren en la siguiente página web:

