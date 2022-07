Microsoft premia a NEORIS por migración a la nube y reducir 96% de emisiones de carbono

/COMUNICAE/

La migración se realizó en 3,400 servidores a nivel mundial de una multinacional del sector de construccion, con lo que además, se logró simplificar en un 33% el ecosistema tecnológico de la empresa. La aceleradora de origen mexicano, fue elegida en una convocatoria de más de 3,900 nominaciones en más de 126 países a nivel mundial

NEORIS, aceleradora digital líder global, es reconocido en la categoria Azure Awards con el premio SAP on Azure a nivel regional para LatinoAmérica 2022 de Microsoft, un reconocimiento que otorga la compañía estadounidense, a los socios que demuestran excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de la compañía.

La aceleradora de origen mexicano fue premiada, en una convocatoria de más de 64 mil socios de Microsoft a nivel mundial, por su importante trabajo de migración de servicios a la nube de Microsoft para una de las mayores compañías multinacionales de materiales de construcción.

“En NEORIS comprometidos con el éxito de los clientes y en Microsoft se ha encontrado un aliado estratégico comprometido con esta misma visión. Este premio representa para NEORIS un logro más, en el compromiso para los clientes y el resultado de una forma diferente de hacer las cosas, con excelencia, y siempre innovando. Gracias al equipo de colaboradores que hizo posible este reconocimiento y a MICROSOFT y SAP que han acompañado a lo largo de este camino”, expresó Omar Díaz, Country Manager de NEORIS México.

NEORIS fue premiada por el trabajo de analizar y definir la mejor estrategia para la transformación de 3,400 servidores a nivel mundial de una multinacional del sector de construccion. La migración se realizó de forma remota en múltiples países entre América y Europa y se obtuvieron importantes resultados como: simplificación de un 33% en el ecosistema tecnológico, es decir la empresa dejó de utilizar 33 servidores de cada 100, y se redujo el riesgo de inoperabilidad y desastre, instalando 129 servicios de recuperación en la nube gracias a la tecnología de Microsoft para aplicaciones críticas. Además, se mitigó la obsolescencia de 25% del ecosistema, actualizando el sistema operativo y las bases de datos de los servidores, así mismo se obtuvo una mejora en el 70% de las transacciones, es decir, 7 de cada 10 empleados trabajan de manera más eficiente. En lo que refiere a sustentabilidad con esta migración se estima una reducción de 96% de las emisiones de carbono.

“Durante este último año, ver cómo las empresas, los individuos y las industrias enteras están utilizando la tecnología de nuevas maneras para abordar sus necesidades específicas y emergentes. Ver a los socios simplificar y acelerar las migraciones a la nube para ayudar a sus clientes en su viaje de transformación digital”, dijo Nicole Dezen, vicepresidenta corporativa de ventas de socios de dispositivos en la organización Global Partner Solutions.

«La alianza con Microsoft es un ejemplo de el compromiso de capacitar a los clientes para incrementar su productividad e impulsar el rendimiento con SAP en Azure», Marcelo Costa, Líder Global de Alianzas Estrategicas

NEORIS ha apoyado a sus clientes con soluciones que aprovechan las siguientes plataformas de Microsoft: Azure (SAP on Azure, Migraciones a Azure, Desarrollo de Productos Digitales en Azure, Soluciones analíticas y de inteligencia artificial en Azure) y Microsoft Dynamics 365 (Customer Service, Field Service, Finance and Operations and Power Platform).

