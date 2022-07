Elektros Sonic firma los derechos exclusivos en Estados Unidos con Jinpeng Group

Elektros (OTC PINK:ELEK), un líder emergente en la industria de los vehículos eléctricos, ha anunciado hoy que la compañía ha firmado oficialmente los derechos exclusivos con Jinpeng Group en nombre de los vehículos Elektros Sonic en los Estados Unidos

LATINOAMÉRICA (Junio 30 de 2022). Elektros Inc. anunció hoy que la compañía ha firmado oficialmente un acuerdo de derechos exclusivos con Jiangsu Jinpeng Group Co., un gran fabricante con sede en China que se especializa en el desarrollo y la producción de diversos vehículos eléctricos. Además, el acuerdo de derechos exclusivos garantiza que Jinpeng Group sólo podrá producir vehículos eléctricos en Estados Unidos para Elektros Inc.

Elektros Inc. está encantada de dar el siguiente paso con Jinpeng Group y espera conseguir que los vehículos Elektros Sonic sean homologados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos en un programa de certificación de 12 meses a través de una de las mayores empresas de ingeniería de automoción del país.

Tanto Elektros Inc. como Jinpeng Group seguirán trabajando en sinergia para tomar todas las medidas necesarias en su misión de ofrecer a los consumidores una opción de vehículo eléctrico más económica. Elektros está impresionada por la rapidez con la que avanza la producción con Jinpeng Group y espera poder disrumpir la industria de los vehículos eléctricos en un futuro próximo.

Acerca de Elektros, Inc.

Elektros es una empresa estadounidense de transporte eléctrico que innova soluciones de movilidad para consumidores y empresas. El panorama de la automoción se enfrenta a una disrupción existencial durante la próxima década para alcanzar la neutralidad del carbono. Elektros aborda este cambio de paradigma con tecnologías de movilidad que apoyan la sostenibilidad para una experiencia de usuario transformadora. Elektros pretende presentar a los consumidores una experiencia de vehículo eléctrico convincente y completamente nueva, conocida como Elektros Sonic, a partir de 2023.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» que incluyen información relativa a eventos futuros y al rendimiento financiero y operativo futuro. Las palabras «puede», «podría», «será», «espera», «estima», «puede», «cree», «potencial» y expresiones similares y sus variaciones tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros y no serán necesariamente indicaciones precisas del momento en que se logrará ese rendimiento o esos resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y/o en la creencia de buena fe de la dirección en ese momento con respecto a los acontecimientos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que el rendimiento o los resultados reales difieran materialmente de los expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, pero no se limitan a: las fluctuaciones en la demanda de los productos de Elektros, Inc., la introducción de nuevos productos, la capacidad de la empresa para mantener las relaciones comerciales estratégicas y con los clientes, el impacto de los productos y los precios de la competencia, el crecimiento en los mercados objetivo, la adecuación de la liquidez y la solidez financiera de la empresa para apoyar su crecimiento, y otra información que puede ser detallada de vez en cuando en los archivos de Elektros Inc. con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entre los ejemplos de tales declaraciones prospectivas en este comunicado se incluyen las declaraciones relativas a las ventas futuras, los costes y la aceptación de los productos en el mercado, así como las acciones reguladoras a nivel estatal o federal. Para una descripción más detallada de los factores de riesgo e incertidumbres que afectan a Elektros Inc., consulte los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa de la empresa, que están disponibles en www.sec.gov. Elektros, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

Página web: https://elek.world/

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico