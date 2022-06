UFC® hará historia en Singapur con UFC® 275: TEIXEIRA vs. PROCHAZKA

UFC® vuelve a Singapur con la primera cartelera numerada en el sudeste asiático, UFC® 275: TEIXEIRA vs. PROCHAZKA, el 11 de junio (en directo desde Singapur el 12 de junio), con las dos primeras peleas de campeonato en la región. Este evento histórico será el cuarto de UFC en Singapur con el apoyo de la Oficina de Turismo de Singapur

LATINOAMÉRICA (Junio 7 de 2022). Campeonato de peso semicompleto UFC

En el competitivo peso semicompleto de UFC, el campeón Glover Teixeira defenderá por primera vez el título desde que ganó el cinturón en UFC 267 tras someter en el segundo round a Jan Blachowicz. Al otro lado del octágono estará Jiri Prochazka, peleando por el título por primera vez, quien se ganó la oportunidad con dos nocauts consecutivos contra Volkan Oezdemir -en su debut en UFC- y más tarde contra Dominick Reyes.

Campeonato de peso mosca femenino UFC

La campeona de peso mosca femenino y mejor peleadora libra por libra de UFC, Valentina Shevchenko defenderá por séptima vez el título y buscará ampliar su racha ganadora a ocho triunfos. Exparticipante de Dana White’s Contender Series y No. 4 del ranking Taila Santos pelea por primera vez por el título tras una brillante racha de cuatro victorias.

Revancha de la pelea del año 2020

La primera campeona china de UFC, la No. 2 de peso paja, Zhang Weili, se enfrentará una vez más a la excampeona mundial de peso paja, Joanna Jedrzejczyk. Este combate es una muy esperada revancha de la pelea de 2020 entre las dos que se convirtió en un clásico de peso paja y la Pelea del Año 2020.

Otras peleas en la cartelera incluyen:

• Peso mosca: Rogerio Bontorin vs. Manel Kape

• Peso wélter: Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

• Peso pluma: Seungwoo Choi vs. Josh Culibao

• Peso mediano: Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

• Peso ligero: Maheshate vs. Steve García

• Peso wélter: Andre Fialho vs. Jake Matthews

• Peso gallo: Kyung Ho Kang vs. Batgerel Danaa

• Peso paja femenino: Liang Na vs. Silvana Gómez Juárez

• Peso pluma femenino: Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

Una emocionante Semana de Pelea repleta de acción prepara para el evento, incluyendo el ROAD TO UFC, la oportunidad más significativa para los mejores peleadores de artes marciales mixtas de Asia de llegar a UFC. ROAD TO UFC es un innovador torneo en el cual 32 peleadores de MMA competirán en cuatro divisiones de peso masculinas. Cada uno de los cuatro ganadores de sus respectivas divisiones recibirá un contrato con UFC. La primera etapa de ROAD TO UFC tendrá lugar a lo largo de dos días durante la Semana de Pelea de UFC 275 en el Singapore Indoor Stadium. Las finales y semifinales están programadas para más adelante este año.

Agenda de la semana de pelea de UFC 275

Todas las fechas de Singapur

• 9 de junio: ROAD TO UFC, episodios 1 y 2

• 10 de junio: ROAD TO UFC, episodios 3 y 4

• 10 de junio: UFC 275 Pesaje Oficial

• 12 de junio: UFC® 275: TEXEIRA vs. PROCHAZKA

Para información actualizada del evento UFC® 275: TEXEIRA vs. PROCHAZKA, visitar UFC.com. Boletos están disponibles en Ticketmaster.sg. Consultar la programación local para conocer las retransmisiones.

