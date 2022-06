La respuesta a incidentes y la formación en ciberseguridad, claves en el sector en 2022

/COMUNICAE/

Ataques de ransomware, phishing y espionaje como protagonistas. IMMUNE identifica los cinco desafíos a los que se enfrenta la industria en 2022. Se van a necesitar más de 2,5 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad durante este año

Datos, ciberseguridad, y formación. Tres conceptos que hay que tener muy presentes en el día a día para evitar ser víctimas de un ciberataque. Porque, tal y como asegura Enrique Serrano, CEO y Fundador de Hackrocks y Director del Máster de Ciberseguridad Avanzado en IMMUNE Technology Institute, “la pregunta no es si vamos a ser atacados, sino cuándo lo vamos a ser”.

Durante la charla sobre la actualidad en la industria de la ciberseguridad, Serrano ha identificado los cinco grandes desafíos a los que se enfrenta el sector en 2022. “Es un año lleno de ransomware, phishing y espionaje en todos los ámbitos, tanto en el personal como en el profesional y empresarial”.

El primero de ellos, el ransomware, que pide un rescate para poder acceder a la información por correo electrónico. “Si un empleado decide abrir un fichero malicioso, toda la compañía estaría comprometida”.

El Director del Máster de Ciberseguridad Avanzado en IMMUNE Technology Institute asegura que los ataques de phishing ya no son simplemente ataques en los que piden usuario y contraseña. Están más dirigidos. “Suelen tener nuestro nombre y apellidos, y algún dato interesante como una contraseña antigua. Los empleados de una compañía deben saber que esto es una amenaza y, por supuesto, no hacer clic donde no se debe”.

Serrano ha destacado también que el espionaje, tanto industrial, como a usuarios finales, continúa a la orden del día: “A veces pensamos: ‘¿Quién me va a espiar o a hackear a mí?’ Esto es un error. Podemos ser espiados y, sin que lo sepamos, ser cómplices de un ciberataque”.

“La información es poder, y quien accede a ella va a tener más información privilegiada, y podrá tomar mejores decisiones que se traducirán en beneficios económicos, o de cualquier otra índole”.

Respuesta a incidentes y formación en ciberseguridad

Estos ataques llevan a afrontar un cuarto desafío que es clave: la respuesta a incidentes. “Para las compañías debería ser un factor fundamental la respuesta que sus empleados sepan dar a este tipo de incidentes. Se trata de proteger datos e información corporativa, o personal, que pueda comprometer la seguridad y, en ocasiones, la viabilidad de la compañía”.

Por eso, formar a los empleados para que sepan responder ante una incidencia de este tipo tiene que ser un objetivo estratégico de todas las empresas. “Igual que practicamos cómo responder ante un incendio, ¿por qué no se hacen simulacros de ciberseguridad?”, se pregunta Serrano.

Los datos indican que solo en 2022 se van a necesitar más de 2,5 millones de empleos en ciberseguridad. ”Todavía no hay talento suficiente para dar respuesta a las necesidades del mercado. Está en nuestras manos formarnos y ser los siguientes en proteger estos empleos del futuro que, probablemente, hoy en día ni siquiera existan”.

En ese sentido, Juan Riva, CEO y fundador de IMMUNE Technology Institute, afirma que “sin duda, la demanda de talento en ciberseguridad por parte de las empresas es imparable, y el mercado tiene que adaptarse”.

“Todos los días recibimos solicitudes de compañías que necesitan incorporar a su plantilla profesionales en ciberseguridad que sepan responder a los nuevos desafíos. Las previsión de IMMUNE es que esto va a ir en aumento, y quienes decidan formarse en ciberseguridad disfrutarán de una plena, y muy bien remunerada, carrera profesional”.

