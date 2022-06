Grupo CESCE renueva imagen, productos y servicios, con oferta digital más ágil

/COMUNICAE/

Como parte de un proyecto integral de cambio de identidad corporativa, Grupo CESCE renovó su imagen, destacando sus principales valores corporativos

Al coincidir este lanzamiento con la celebración de los 50 años del Grupo se buscó iniciar con una nueva identidad visual y corporativa, no solamente cambiar un logotipo. Fue así que se decidió unir la imagen de la matriz y de las 22 filiales bajo el lema de “Seguros de tu éxito”.

En momentos de incertidumbre por la invasión de Rusia a Ucrania, por los altos niveles de inflación, las tensiones en las cadenas de suministro mundiales, el aumento de precios de los energéticos, entre otras cosas, CESCE con 15 años en México, ofrece solvencia y cercanía con sus clientes, dijo el presidente del Grupo CESCE, Fernando Salazar.

“Somos de las empresas más solventes en el mercado, somos antiguos, no somos nuevos, no vamos y venimos, nos quedamos y en tiempos difíciles damos lo mejor de nosotros. Somos como el bombero que no sale huyendo del incendio, sino que entra para poder salvar y apoyar”, dijo Salazar.

En México –donde la firma atiende riesgos de 21 mil empresas que representan 30 mil millones de pesos en límites de crédito — hay oportunidades de crecimiento para el seguro de crédito porque es un mercado en desarrollo.

A pesar de la lenta recuperación de la economía mexicana hay solvencia en las empresas y la ratio de ingresos externos frente a la deuda están dentro de parámetros, lo que hace atractivo al mercado.

“El seguro de crédito está viviendo un buen momento. En los periodos de incertidumbre, como el que estamos atravesando en los últimos años, aporta tranquilidad y seguridad a las empresas y eso es precisamente lo que ofrecen los seguros de crédito a sus clientes, ya que minimizan los riesgos de impagos nacionales e internacionales”, añadió Salazar.

Por la pandemia, los empresarios saben que, ante un futuro imprevisible e incierto y un mercado cambiante, hay que estar preparados, lo que aumentó la adquisición de pólizas de seguros de crédito en la oficina matriz, en España, y permitió cerrar 2021 a Grupo CESCE con un resultado técnico positivo de 89.5 millones de dólares, cifra muy superior a los 25.5 millones de dólares del ejercicio 2020.

Para 2022, las previsiones son positivas para CESCE y el sector de seguros de crédito, aunque con cifras más moderadas que el ejercicio anterior.

