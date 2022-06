Sky Technologies inicia los pedidos de cientos de miles de sus productos Smart Plug & Play de primera generación para preparar su lanzamiento comercial en 2022

/COMUNICAE/

SQL Technologies Corp. , una Compañía que mejora significativamente la seguridad en los hogares y edificios, así como el estilo de vida en el hogar inteligente, con tecnologías de plataformas inteligentes altamente disruptivas y más de 60 patentes emitidas y pendientes a nivel mundial

La Compañía ha anunciado hoy que ha realizado pedidos de producción iniciales para cientos de miles de productos Sky safe para el hogar inteligente – posicionando a la Compañía para su comercialización inicial prevista para la segunda mitad de 2022.

Sky Technologies está en proceso de iniciar los pedidos a través de las fábricas aprobadas por General Electric (GE) para la producción de sus productos SkyPlug seguros e inteligentes conectados. La empresa sigue en camino de iniciar la preventa en la segunda mitad de 2022.

«Seguimos adelante con nuestro plan de comercialización y estamos iniciando los pedidos para producir cientos de miles de nuestros avanzados productos plug & play inteligentes a través de nuestros socios de fabricación aprobados por GE», dijo John Campi, CEO de Sky Technologies. «Como completamos nuestra oferta pública inicial a mediados de febrero, tenemos suficiente efectivo y estamos ansiosos por comenzar nuestra campaña de preventa y relaciones públicas en la segunda mitad de este año, con la validación de varios líderes de la industria que ven claramente el potencial que nuestro inteligente y seguro SkyPlug aporta a innumerables industrias.»

Rani Kohen, Presidente Ejecutivo de Sky Technologies, añadió: «Nuestra próxima campaña de relaciones públicas para destacar los aspectos que salvan vidas, los beneficios de la seguridad en el hogar, el ahorro de costes, el ahorro de tiempo y las características inteligentes de nuestros productos reforzará nuestro mensaje para apoyar nuestros lanzamientos de productos en línea, al por menor, al por mayor y OEM. Estamos entusiasmados con la creación de un nuevo estándar mundial de seguridad eléctrica, creando un valor sostenible y a largo plazo para nuestros accionistas.»

Acerca de SQL Technologies Corp.

Dado que la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, su misión es hacer que los hogares y edificios sean seguros e inteligentes como el estándar.

SQL Technologies Corp. (NASDAQ: SKYX) d/b/a Sky Technologies cuenta con una serie de tecnologías de plataforma avanzada-segura-inteligente altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patentes pendientes. Sus tecnologías hacen hincapié en la alta calidad y la facilidad de uso, al tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en los hogares y edificios. Creen que sus productos son una necesidad en todas las habitaciones de los hogares y otros edificios en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Para obtener más información, visitar el sitio web en https://skyplug.com o seguir en LinkedIn.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas, incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta. La dirección ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Aunque creen que estas expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, dichas declaraciones prospectivas son sólo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la dirección. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran materialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan e incluyen declaraciones relativas a la capacidad de la empresa para lanzar, comercializar, desarrollar funciones adicionales y lograr la aceptación en el mercado de sus productos y tecnologías inteligentes, los esfuerzos de la empresa y su capacidad para impulsar la adopción de las plataformas inteligentes Plug de Sky en edificios y comunidades residenciales multifamiliares y la adopción por parte de los hoteles, así como otros riesgos e incertidumbres descritos en los archivos de la empresa con la Comisión de Valores y Bolsa. Las recomendaciones no deben interpretarse como acuerdos, arreglos o compromisos vinculantes para el uso o la adopción de las tecnologías de la empresa, ni pueden dar lugar a ellos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma.

