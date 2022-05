Café 19 celebra su quinto aniversario

/COMUNICAE/

Hace cinco años la marca mexicana especializada en café soluble comenzó operaciones en el país logrando exitosamente su posicionamiento en México con crecimientos de triple dígito año contra año desde su lanzamiento. Tan solo en este primer cuatrimestre del 2022 vs. 2021, la marca creció 134%, lo que equivale a más de 5 millones de tazas de café en el país

Además, desde hace 4 años se volvió líder en redes sociales convirtiéndose en la comunidad más grande de followers de café soluble vs la marca suiza.

Durante estos 1460 días, Café 19® ha logrado descubrir las preferencias de sus clientes; pasó de sólo tener un tipo de café soluble a más de 15 productos, entre los que se encuentran: café americano, descafeinado, café de olla, capuchino y entre los nuevos sabores se encuentra Chiapas Platino, los cuales ya se encuentran disponibles en más de 20 millones de puntos de venta entre supermercados, tiendas de conveniencia y ahora en “changarros”.

Desde el inicio de operaciones, Café 19 logró establecer una alianza estratégica con CAFINCO, planta donde se elaboran los productos de Café 19, la cual provee una excelente gama de cafés hechos en Córdoba, Veracruz y cuenta con las principales certificaciones internacionales de calidad como: Safe Quality Food Certification, USDA Organic Certification, Sustainable Development Certification así como con la aprobación de la FDA para comercializar sus productos en USA, esto ha sido clave para poder soportar en abasto las necesidades de crecimiento y desarrollo de productos nuevos.

Referente a la expansión de mercado, Arturo Ferrón, Director General de Café 19 menciona que “nuestro foco es continuar creciendo la presencia en México. Seguir trabajando en el lanzamiento de 4 productos nuevos enfocados en llevar diferenciación a la categoría de solubles con sabores novedosos y mezclas endulzadas sin calorías haciendo co-branding con marcas líderes como Svetia”.

Dentro de sus clientes principales se encuentran Oxxo, Chedrahui, HEB, Viva Aerobús, Soriana y alguno de los más importantes el Duero y Abarrotes Monterrey con visión para continuar creciendo su presencia y abarcar a todas las tiendas al canal moderno (autoservicios).

El directivo señaló que la marca se encuentra en un rediseño de su imagen marca con colores muy mexicanos que se pretende generen mayor tracción y apelen a una base de consumidores más jóvenes.

Un distintivo importante de la marca son sus socios-embajadores; jugadores de fútbol de primer nivel como Miguel Layún, Iker Casillas, Héctor Herrera, Diego Lainez y Norma Palafox quienes permiten amplificar la imagen y posicionarlo con los amantes del deporte.

Miguel Layún, uno de los socios fundadores y jugador del equipo América señaló “En el momento en que me invitaron a participar en este proyecto, me entusiasmó mucho la oportunidad de continuar mi trayectoria como empresario. El concepto de la marca, el sabor de los productos y el hecho de ser una empresa 100% mexicana me convenció de la inmensa oportunidad que teníamos. Hoy 4 años más tarde, me siento muy feliz con los resultados que hemos logrado y las perspectivas de crecimiento a mediano plazo”.

Hoy por hoy generan 35 empleos directos y 50 indirectos para talentos mexicanos.

Café 19, empresa 100% Mexicana la cual cuenta con una extensa variedad de café soluble y capuchino pero la principal es una mezcla de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Nace en 2018. Iniciaron operaciones en 10 tiendas con la intención de probar su fórmula, punto de precio, imagen y propuesta de valor para posteriormente hacer los cambios necesarios y crecer a más puntos de venta.

