El reconocido desarrollador de cadenas hoteleras Lance Shaner recomienda el uso de la tecnología de plataforma inteligente Plug & Play de Sky

/COMUNICAE/

El Sr. Shaner también presidirá el Consejo Asesor Hotelero de Sky, ya que cree firmemente que la tecnología de plataforma inteligente Plug & Play de Sky es un «cambio de juego» para los sectores de la hostelería, el alojamiento y los edificios de apartamentos

SQL Technologies Corp. (NASDAQ:SKYX) («Sky Technologies» o «la empresa»), una empresa que mejora significativamente la seguridad en hogares y edificios, así como el estilo de vida en el hogar inteligente, con tecnologías de plataforma inteligente altamente disruptivas y más de 60 patentes emitidas y pendientes a nivel mundial, ha anunciado hoy que el renombrado empresario hotelero Lance T. Shaner presidirá el recién formado Consejo Asesor Hotelero de Sky.

Lance T. Shaner es presidente y director general de Shaner Hotel Group. Licenciado por la Universidad de Alfred, aporta la estrategia empresarial y el espíritu emprendedor a la familia de empresas Shaner. Bajo su liderazgo, las empresas han completado varios miles de millones de dólares en transacciones y han crecido hasta convertirse en un grupo empresarial líder muy respetado, compuesto por más de 60 hoteles de las marcas Marriott, Hilton, IHG, Choice y marcas independientes, con más de 3.500 empleados en todo el mundo. Recientemente, Marriott concedió a su grupo hotelero el premio «Intención de volver» de 2021, considerado por Marriott como su premio más importante, ya que indica la probabilidad de que los consumidores vuelvan.

Además de sus logros empresariales, Lance ha sido reconocido por su servicio en numerosas funciones de liderazgo en su comunidad, incluido el Empresario del Año del Condado de Centre y el Premio a la Trayectoria de la CBICC 2019.

Presidido por el Sr. Shaner, se espera que la Junta Consultiva de Hoteles ayude a impulsar la adopción del SkyPlug inteligente y la Plataforma Sky relacionada en instalaciones de alojamiento, incluyendo hoteles, centros turísticos, la creciente industria de alquiler de vacaciones y edificios de apartamentos.

El Sr. Shaner dijo: «Estoy deseando unirme a Sky, ya que creo firmemente que la tecnología de la plataforma inteligente de la empresa tiene la capacidad de hacer que los hoteles se vuelvan inteligentes y más seguros al instante, en tan solo unos minutos por habitación y en solo unos días para todo un hotel. Esto es un cambio de juego para los sectores de la hostelería, el alojamiento y la construcción de apartamentos. Creo firmemente que la tecnología de la empresa permitirá que los hoteles y los edificios se conviertan en inteligentes como el nuevo estándar».

Rani Kohen, fundadora y presidenta ejecutiva de Sky Technologies, añadió: «Tenemos el privilegio de dar la bienvenida a Lance a nuestra nueva junta consultiva; se trata de un reconocimiento importante para nosotros, ya que procede de un propietario y promotor de hoteles líder en Estados Unidos con gran experiencia en la gran variedad de tipos de edificios que nuestra tecnología puede mejorar. Estamos deseando trabajar estrechamente con Lance para integrar nuestros productos en sus hoteles, al tiempo que continuamos las conversaciones de alto nivel con las principales cadenas hoteleras. A medida que continuamos construyendo nuestros consejos asesores de la industria, creemos que estamos bien posicionados para acelerar nuestro camino de comercialización y convertir los próximos lanzamientos de productos en ingresos y adopción del mercado masivo.»

Acerca de SQL Technologies Corp.

Dado que la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, nuestra misión es hacer que los hogares y los edificios sean seguros-avanzados e inteligentes como el estándar.

SQL Technologies Corp. (NASDAQ:SKYX) d/b/a Sky Technologies cuenta con una serie de tecnologías de plataforma avanzada-segura-inteligente altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patentes pendientes. Sus tecnologías hacen hincapié en la alta calidad y la facilidad de uso, al tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en los hogares y edificios. Creen que sus productos son una necesidad en todas las habitaciones de los hogares y otros edificios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Para obtener más información, visitar el sitio web en https://skyplug.com o seguir en LinkedIn.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas, incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta. La dirección ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Aunque creen que estas expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, dichas declaraciones prospectivas son sólo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la dirección. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran materialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan e incluyen declaraciones relativas a la capacidad de la empresa para lanzar, comercializar, desarrollar funciones adicionales y lograr la aceptación en el mercado de sus productos y tecnologías inteligentes, los esfuerzos de la empresa y su capacidad para impulsar la adopción de las plataformas inteligentes Plug de Sky en edificios y comunidades residenciales multifamiliares y la adopción por parte de los hoteles, así como otros riesgos e incertidumbres descritos en los archivos de la empresa con la Comisión de Valores y Bolsa. Las recomendaciones no deben interpretarse como acuerdos, arreglos o compromisos vinculantes para el uso o la adopción de las tecnologías de la empresa, ni pueden dar lugar a ellos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae