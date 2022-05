Brixton Ventures Lab convoca a el ecosistema fintech para discutir el panorama del sector e impulsar alianzas

/COMUNICAE/

Emprendedores, especialistas e inversionistas se reunieron en la primera edición de Brixton Nights para co-crear mecanismos que fortalezcan el sector fintech en México. El ecosistema de tecnología financiera en México se ha visto beneficiado por un crecimiento de más de 2,000% en la inversión de capital de riesgo de 2016 a la fecha

A pesar del impacto económico generado por la COVID-19 en México, el sector fintech se ha mantenido como uno de los más competitivos en los últimos años. Mientras en 2021 la producción nacional incrementó en 5%, el sector fintech mexicano lo hizo a una tasa del 16%, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar.

Frente a este panorama se realizó la primera edición de Brixton Nights, evento organizado por el laboratorio de innovación empresarial Brixton Ventures Lab, en donde emprendedores, especialistas e inversionistas fintech se reunieron para discutir los retos que el año presenta, así como para impulsar alianzas estratégicas que mejoren la oferta de productos para los usuarios de servicios financieros en México.

Al respecto, Rafael Hernández, Managing Partner de Brixton Ventures Lab compartió en su intervención inaugural del foro la misión del evento: “nuestra pasión por la innovación y el emprendimiento nos llevó a hacer un espacio en el que organizaciones de clase mundial y los emprendedores más top se puedan encontrar para juntos construir valor”. Asimismo destacó la competitividad del cluster: “prueba de esto es el incremento en la inversión de capital de riesgo en México, que en 2021 creció 294% respecto de 2020, de acuerdo con la plataforma Transactional Track Record”.

En el evento que tomó lugar el jueves 28 de abril en la Embajada Británica en la Ciudad de México; directivos de startups e instituciones de la industria participaron en el panel “Fostering Fintech Partnerships in Mexico”, en donde compartieron experiencias y mejores prácticas, para consolidar el ecosistema actual e impulsar el surgimiento de nuevos emprendimientos e innovaciones.

El panel estuvo integrado por Rafael Hernández, Managing Partner de Brixton Ventures Lab como moderador; Amanda Jacobson, Chief of Staff de Oyster; Adriel Araujo, Chief Executive Officer de Hackmetrix; y René Salazar, Head of Partnerships para LatAm de Stripe como panelistas.

En su intervención de apertura, Héctor Cabrera, Head of Financial and Professional Services de la Embajada Británica en México, dio la bienvenida y agradeció la asistencia de los invitados.

Por su parte, Adriel Araujo, Chief Executive Officer de Hackmetrix, ahondó sobre los riesgos y otros aspectos que comúnmente no se hablan en materia de ciberseguridad. Sin embargo, también destacó las ventajas del mercado mexicano desde un aspecto técnico: “la gran teledensidad del mercado juega a nuestro favor, esto es, el alcance de un servicio en relación al número de habitantes, con 88.2 millones de mexicanos que utilizan celular y más de 90% de ellos cuenta con un equipo inteligente para realizar operaciones financieras”.

Los panelistas cerraron el espacio vaticinando la consolidación del sector a lo largo de 2022, así como un mayor nivel de madurez en la oferta de productos y servicios.

El evento finalizó con un espacio de vinculación en donde los asistentes charlaron sobre cómo construir alianzas que beneficie a todos los jugadores.

La primera edición de Brixton Nights fue patrocinada por la Embajada Británica en México, Amazon Web Services y Hackmetrix.

