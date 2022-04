Shopify celebra el emprendimiento y da a conocer casos de éxito

/COMUNICAE/

Shopify, marca líder en la industria del e-commerce en México y Latam, celebra este mes del emprendimiento y da a conocer algunos casos de éxito

El pasado 16 de abril se celebró el día mundial del emprendimiento, una fecha que invita a reflexionar sobre el impacto y el valor que aportan a la sociedad las PyMes que nacen y crecen día a día. Pero sobre todo, es un día para celebrar a quienes no pueden detener sus pasos hasta ver su emprendimiento convertido en un gran negocio.

Ser emprendedor es un desafío constante. Día a día los dueños de pequeñas y medianas empresas deben enfrentarse a nuevos retos y encontrar la forma de sobrellevarlos para alcanzar sus metas comerciales. Esto se ha reafirmado de gran manera durante los últimos 2 años, pues muchos emprendimientos han superado, de formas muy creativas, una situación tan adversa como la pandemia, y no solo han mantenido en pie su negocio, si no que han rebasado por mucho sus ventas.

Con motivo de este gran día, Shopify México realizó diferentes actividades para conmemorar el esfuerzo de los emprendedores que colaboran con ellos, como: «Shopify Talks» sesiones casuales donde se tocan temas relacionados con la industria, realizadas en co-workings y teniendo como invitados a 2 importantes aliados de la marca Egar Madrid de Metard y Mauricio Ochoa de Chop Chop Bikes, quienes platicaron sobre “Los errores del emprendimiento y cómo solucionarlos”, contaron sus historias a los emprendedores de cómo llegaron a ser lo que son ahora. Además, Pancho Mendiola de Somos Merchants y César Basurto de Atoms, estuvieron de invitados en la sección de radio “Versión 2.0” donde contaron su historia de emprendimiento como Partners de Shopify, y tocaron temas de gran relevancia como “La importancia de conocer al cliente” y “Omnicanalidad”, respectivamente. Por último, se realizaron entrevistas a emprendedores a través de su podcast “Masters del Ecommerce”.

Adicional a esto y con el fin de seguir celebrando el esfuerzo y dedicación de todos los emprendedores que han logrado o están en el camino de ver realizado sus sueños, Shopify, marca líder en la industria del e-commerce en México, da a conocer algunos de sus casos de éxito, con la intención de que sus historias sirvan como inspiración y ejemplo para futuros emprendedores.

Cherry Pink.

Claudia Magdaleno ahorró 4000 pesos y los mezcló con una determinación férrea, una astucia comercial innegable y una disciplina de monje budista para labrarse su propio futuro: Cherry Pink. Uno de los casos de e-commerce más excepcionales de México. Su historia ha sido promovida por el propio gigante Facebook, como ejemplo de crecimiento y emprendimiento usando el poder de las redes sociales.

Este proyecto nace como una página de ventas en Facebook, “Comencé a vender por esta red soial, pero con el tiempo me di cuenta de que no solo podía vender por este medio, había que dar el salto. Siempre veía ejemplos de otras marcas en el extranjero, veía sus páginas de e-commerce y me dije: eso es lo que yo necesito. Al principio probé con 2 diferentes marcas de e-commerce, pero ambas me parecieron un dolor de cabeza, hasta que un programador me asesoró y recomendó Shopify, una plataforma con la que puede agregar todo lo que necesitaba, es muy intuitiva y fácil, yo hice mi página de cero, poco a poco, tardé quizás más que si hubiese buscado a un programador, pero la hice yo y a mi gusto. Shopify salvó mi marca”, cuenta su fundadora Claudia.

Hoy en día Claudia cuenta con 3 marcas: Cherry Pink, CEO Factory que ofrece cursos en línea para fabricar CEO´S y 1minpretty una cera española para depilación en minutos.

Kilo de Flor

Kilodeflor nace como florería física enC DMX y es la pericia de Mariana Ballesteros, su fundadora, la que empuja este negocio a dar el salto online justo tres semanas antes de la pandemia. Desde ese momento, se han convertido en un e-commerce referente por su calidad y por su espíritu pionero, pues ofrecen a las personas crear sus propios ramos desde su web.

Uno de los grandes aciertos de Kilodeflor ha sido crear un sistema de suscripción. Ofrecer el servicio de suscripción es un tanto complejo, debido a que las flores son un producto sumamente perecedero, por ello, Mariana tomó la decisión de pasar esta opción al e-commerce, ya que era mucho más fácil controlar esto desde su plataforma online que desde la tienda física, como lo ofrecían originalmente. Con este gran cambio la marca consiguió un partner de paquetería que le garantizara operar con los criterios e indicaciones estrictas que la florería necesitaba. “Nosotros comenzamos con Shopify. Lo elegí porque ya había leído mucho sobre ellos y había probado algunas páginas que usaban esta plataforma y realmente me encantó, ya que nos daba la facilidad de dedicarnos a lo que somos: una florería, sin preocuparnos por la parte técnica de la programación del e-commerce. Además en México, Shopify le da mucha seguridad a los clientes”. Comenta Mariana.

Chop Chop Bikes

Andrés Vera estaba harto del tráfico de la CDMX. Por eso, este joven mexicano decidió comprarse una bici para trasladarse de su casa al trabajo. Pero descubrió que los precios no eran baratos, vio a otras personas con la misma necesidad que él, y pensó que ahí existía un buen potencial para desarrollar un negocio. Junto con Mauricio Ochoa, su socio, Vera compró 10 bicis en un deshuesadero, algunas con más de 30 años, y las restauró. El resultado fueron buenas bicicletas a bajo precio.

Ahora tienen su propia fábrica en el centro de la ciudad y su propia compañía de bicis: Chop Chop Bikes. La meta de la empresa, que nació en 2015 con apenas ocho empleados y una producción inicial de 327 bicis, es aumentar entre tres y cuatro veces sus ventas, junto con la venta de artículos y ropa para ciclistas, diseñada por ellos mismos.

“Somos unos apasionados de las 2 ruedas. En 2012 empezamos a armar bicicletas por gusto para nosotros mismos, ese gusto se transmitió a más amigos, para quienes fuimos armando algunas. Poco a poco fuimos creciendo hasta que decidimos que era tiempo de hacer algo más grande, de transmitir nuestro gusto por movernos, por el diseño y de ofrecer bicicletas con materiales compuestos de muy buena calidad a muy buen precio. Nuestro objetivo es levantar a la gente de su asiento, que salga a la calle y que se despidan del tráfico. “Chop Chop” en cantonés es apúrate, es redefinir la percepción de distancia y tiempo moviéndote sobre el vehículo más sustentable para esta época en la que vivimos”, cuenta Andrés Vera, fundador de la marca.

…Sin lugar a duda este día brinda la oportunidad perfecta para celebrar a los emprendedores y a esas pequeñas y medianas empresas que representan un punto clave en la recuperación económica de este país.

