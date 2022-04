Bodas Destino: 5 lugares ideales para celebrar una boda de playa en México

/COMUNICAE/

México es un referente mundial cuando se habla de playas paradisíacas. Tanto para extranjeros como para mexicanos, celebrar una boda en la playa es una de las opciones preferidas pero ¿cuánto cuesta una boda en la playa? ¿Qué lugares y fechas son mejores para celebrarlas? Aquí se comparten algunas opciones para todos los gustos, requerimientos y presupuestos, pero antes de empezar a responder estas preguntas, un contexto sobre las bodas destino

¿Qué es una ‘Destination Wedding’?

Una boda destino es aquella en la que una pareja decide casarse en un lugar diferente al que ellos y la mayoría de sus invitados viven, ya sea en su país de origen o en el extranjero. Suelen llevarse a cabo en lugares con maravillosos escenarios y se traducen en una especie de mini vacaciones, donde además de asistir a la celebración, se aprovecha un par de días más para disfrutar el viaje.

Por las maravillosas playas que tiene México, muchas parejas deciden casarse con el mar de fondo, y aunque en su mayoría son parejas de Estados Unidos los que buscan casarse en las costas de México, según el Libro Blanco de las bodas de Bodas.com.mx en colaboración con Google y ESADE, el 81% de las recepciones de bodas tienen clientes que llegan de otros estados y de estos, el 17% llegan desde la CDMX, seguido del 9,8% del Estado de México.

¿Cuánto cuesta casarse en una playa mexicana?

De acuerdo con el Libro blanco de las bodas, en promedio las parejas en México gastan en su boda 180 mil pesos, pero la cantidad varía de acuerdo a la zona de la República en la que se haga la celebración. En la zona sureste, donde están playas como Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Cancún, Puerto Morelos o Tulum, el precio promedio es de 205 mil pesos. En el caso de las playas de Nayarit y Jalisco, al estar en el centro-occidente el gasto ronda los 165 mil pesos.

Es importante considerar que el presupuesto de cada boda es diferente puesto que cada una tiene más o menos invitados, distinta decoración, flores y menús.

¿En qué lugares de playa casarse?

1. Bahía de Banderas, Nayarit

Bahía de Banderas se encuentra en la Riviera Nayarit y es un lugar que invita a relajarse. Para elegir el día hay que considerar que durante el primer trimestre del año se celebran muchas fiestas. Todo el año hay un clima templado, aunque llueve mayormente de junio a octubre.

El Grand Matlali Hills Resort & Spa es un hotel ‘eco-friendly’ rodeado de naturaleza y con vistas al mar. Según la información de su escaparate en Bodas.com.mx, tienen capacidad de hasta 150 personas ya sea que la celebración se lleve a cabo en el club de playa, en la terraza o en el jardín.

2. Tulum, Quintana Roo.

Tulum es ideal para bodas nocturnas pues su cielo estrellado fue admirado por los antepasados de la región. Sus playas hermosas albergan tortugas y a su alrededor se extienden cenotes y lagunas, ideal para el ecoturismo. Su mejor clima es entre octubre y diciembre, además de ser la temporada baja. Entre abril y junio suele ser temporada de huracanes.

Si se busca una recepción espectacular para boda, el Hilton Tulum es perfecto. Su ubicación privilegiada en una bahía, con instalaciones que mezclan lo moderno con lo ecológico, lo convierten en una opción ideal para las parejas a punto de dar el «sí». Ponen al servicio de las parejas organización, banquete, bebidas y mesa de postres.

3. Acapulco, Guerrero

Acapulco es un destino clásico para los que buscan tener una boda de playa y viven en la CDMX y Edo. Mex, debido a su cercanía. Es conocido por la calidez de su gente y su amplia oferta turística con actividades. En cuanto al clima, la mejor época es desde finales de noviembre hasta principios de mayo. En verano suele ser época de lluvias.

Las Brisas es un hotel referente cuando se habla de Acapulco, y es que sus vistas a la bahía son espectaculares.Tiene una capacidad de hasta 500 personas y cuenta con dos terrazas al aire libre con vistas al mar. Además, ha sido uno de los hoteles ganadores de la 8ta edición de los Wedding Awards de Bodas.com.mx.

4. Puerto Morelos, Quintana Roo

Para los quien busca un lugar menos turístico pero con el hermoso mar turquesa que caracteriza el caribe mexicano, este lugar es una excelente opción, pues tiene un ambiente tranquilo y bohemio. El mejor clima se vive en la primavera, perfecto para una boda matutina.

The Fives Oceanfront es un hotel boutique frente al mar ideal para los que desean celebrar una boda más íntima. Tiene capacidad para hasta 100 invitados y cuenta con un equipo de profesionales para todos los servicios.

5. Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero

Zihuatanejo es un pueblo rústico con gran biodiversidad por lo que al elegirlo como boda destino ofrecerá un atractivo fin de semana para los invitados. En cuanto a recomendadación de fechas casi siempre está soleado, pero los meses con mejor clima son abril y mayo, aunque en diciembre y enero la demanda baja y el clima es templado.

Una opción de hotel para casarse ahí es Azul Ixtapa en el cual se pueden disfrutar de unas hermosas vistas del Pacífico Mexicano. Cuenta con un jardín con capacidad de hasta 500 personas y también una terraza con vista al mar hasta para 250 invitados. Lo respaldan 32 opiniones de parejas en la web Bodas.com.mx que ya han hecho su boda ahí.

Aunque no se mencionan en esta lista para no hacerla muy extensa, no deben olvidarse las playas de Yucatán, Oaxaca, Baja California o Veracruz, pues son locaciones perfectas para casarse. En webs como Bodas.com.mx se pueden encontrar muchos más espacios de celebración de boda y otros profesionales filtrando por la zona en la que se desea realizar la destination wedding.

