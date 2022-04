Trabajo hidrido, la nueva apuesta de Global Businesses Inc. Con sus primeros 20 años de operaciones

/COMUNICAE/

Conversación con el empresario mexicano Federico Cerdas por sus 20 años de operaciones en México y de su estrategia de solo construir en la CDMX, esto través de Skyhaus, su división inmobiliaria, ofrecen en sus desarrollos la solución para las nuevas tendencias laborales

TRABAJO HÍBRIDO, LA NUEVA APUESTA DE GLOBAL BUSINESSES y SKYHAUS.

Con sus primeros 20 años de operaciones, a través de Skyhaus, su división inmobiliaria, la compañía que preside Federico Cerdas, ofrece en sus desarrollos la solución para las nuevas tendencias laborales. TRABAJO HÍBRIDO, LA NUEVA APUESTA DE GLOBAL BUSINESSES INC. A lo largo de dos décadas, Global Businesses Inc. ha construido más de 43 mil metros cuadrados residenciales, 63 mil 320 metros comerciales, y 37 mil 300 metros cuadrados industriales.

Su modelo de negocios, rentabilidad y planes de crecimiento le han permitido recibir recursos de fondos de inversión nacionales e internacionales en montos similares e incluso superiores que algunos unicornios. Fue en 2015, cuando la empresa, de ser inicialmente contratista, abrió su división inmobiliaria llamada Skyhaus, con la que se han posicionado como desarrolladores de viviendas residencial y residencial plus en la Ciudad de México. Algo que ha distinguido a la empresa desde su origen, hace 20 años, es la constante exigencia y vocación de servicio. Desde que se abrió la división Skyhaus, la preocupación ha sido ofrecer viviendas de alta calidad, con construcciones resistentes, buenos materiales y bien ubicadas; pensando en las necesidades de los clientes, los cuales buscan lugares para habitar que les permitan tener una mayor calidad de vida. A partir de la pandemia provocada por el Covid-19, las necesidades de vivienda se transformaron debido a los nuevos modelos de trabajo híbrido. Las personas buscan lugares más cómodos para vivir, puesto que pasan más tiempo dentro de ellos y fue ahí en donde Skyhaus encontró la oportunidad de crecimiento debido al perfil de su servicio. CRECIMIENTO INMOBILIARIO CON VISIÓN Además de alinearse a las necesidades de las personas, han trabajado en construir una empresa sostenible, con finanzas saludables para el beneficio no solamente de los fundadores, sino también de sus colaboradores y consumidores, la cual vive un momento trascendental para su crecimiento, gracias a la visión de sus fundadores. De acuerdo al reporte de vivienda 2021, este 2022 se espera un incremento inmobiliario de 2.5%. Esto proyecta que las personas tendrán más opciones de vivienda en 2022 de las que tenían en 2020-2021. En este escenario es que Global Businesses Inc. ha recibido inyección de capital, lo que la posiciona como una de las empresas más potentes de la industria.

Hoy en día cuenta con 8 desarrollos en preventa en la Ciudad de México, un lugar que se mantiene atractivo para invertir en el sector inmobiliario, y sigue adquiriendo terrenos para construir un total de 13 desarrollos nuevos, que se suman a su cartera actual. El objetivo principal de Federico Cerdas, es convertir a su empresa en un ícono de la construcción con el sello de calidad, servicio y eficiencia que ha mantenido en estos 20 años.

«El no, No Existe»

Fuente Comunicae



Source: Comunicae