El 21 de abril Hoteleros y tecnológicas se dan cita en Sales & Tales Caribbean Hoteliers Summit

Networking, mesas de debate y ponencias son la apuesta de Sales & Tales Caribbean Hoteliers Summit, evento online, gratuito y de aforo limitado, organizado por Paraty Tech, en colaboración con diversas entidades, que tendrá lugar del 21 al 22 de abril, desde las 09:00 AM GMT-5 (las 16:00 h. en España). Considerada la antesala de Tianguis Turístico, esta feria virtual permitirá a los participantes asistir al programa y confeccionar una agenda de citas cortas one-to-one

Hoteles, cadenas hoteleras, proveedores tecnológicos y otros players del sector turístico se darán cita en este evento virtual, gratuito y de aforo limitado. La primera edición de Sales & Tales Caribbean Hoteliers Summit ya está en marcha y tendrá lugar del 21 al 22 de abril de 2022, entre las 09:00 AM y las 02:30 PM GMT-5 (de 16:00 a 21:00 h. en España).

Organizada por Paraty Tech, en colaboración con diversas empresas y entidades, esta cita nace con la pretensión de convertirse en la antesala del próximo Tianguis Turístico, y pone el foco, por tanto, directamente sobre el mercado latinoamericano y, más en concreto, sobre los destinos caribeños. En palabras de Daniel Romero, director de comunicación de la tecnológica afincada en Torremolinos, «Sales & Tales Caribbean Hoteliers Summit constituye la oportunidad perfecta para establecer la primera toma de contacto entre hoteleros y tecnológicas, que precederá a los encuentros presenciales que tendrán lugar solo un mes después en Tianguis Turístico».

En este sentido, sus creadores se afanan en destacar que, si bien el evento contará con un enriquecedor programa de contenidos divulgativos, lejos de tratarse únicamente de una jornada más de webinars, debe ser entendida más bien como una feria virtual en la que los participantes dispondrán también de la oportunidad de construir una agenda de citas cortas one-to-one. Como comenta Gina Matheis, CEO de la compañía, «la idea en todo momento ha sido crear un entorno en el que poder sentar las bases de futuras conversaciones y negociaciones, al tiempo que se ofrece una visión 360º de los destinos de la zona, basada en las opiniones y la experiencia de grandes cadenas hoteleras y empresas tecnológicas».

Paraty Tech, tras más de 5 años operando en el mercado latinoamericano, busca convertirse allí, como explica Omar Guardia, Director de Expansión LATAM, en «referente tecnológico y claro exponente de la formación y la reactivación del sector turístico», involucrando para ello al mayor número posible de players.

No en vano, cadenas hoteleras como Barceló Hotel Group, Hilton Hotels & Resorts y Karisma Hotels & Resorts, representadas respectivamente por Jaume Vidal (Chief Revenue Strategy & AI in Revenue & Commercial Planning), Rodolfo Gómez (Director de Revenue Management) y Daniel Lozano (Vide President Operations), acapararán buena parte del protagonismo en las dos mesas de debate del evento, que transcurrirán el 21 de abril desde las 09:00 AM GMT-5. Junto a ellos, empresas como Beonprice, Hotelverse, Roibos, Sojern, Travel Tech, Ring2Travel, Turobserver y la propia Paraty Tech completarán el cartel de panelistas de las mesas y posteriores ponencias.

Desde el pasado 11 de abril, todas las personas interesadas pueden registrarse ya para el evento, comenzar a descubrir al resto de los participantes y confeccionar su agenda de citas a través de la página web de Sales & Tales Caribbean Hoteliers Summit.

