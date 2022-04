Axity ayuda a las empresas a convertir sus datos en activos estratégicos para impulsar su negocio

/COMUNICAE/

La Analítica Avanzada como catalizador de los negocios en la era del Big Data

Con el uso de la analítica avanzada, las empresas pueden fortalecer su toma de decisiones al modelar un gran volumen de datos para predecir y pronosticar de forma certera; evitando decidir bajo puntos de vista o suposiciones erróneas.

A través de los datos, empresas financieras, de telecomunicaciones, de retail y de consumo, así como manufactureras, han logrado, por ejemplo: incrementar su cartera de clientes, fidelizarlos, prevenir fraudes, optimizar su cadena de suministro, y operar de forma más eficiente.

“Los hallazgos que se obtienen a través del uso de la analítica de datos, han permitido a diferentes industrias sortear de mejor forma la crisis actual provocada por la Covid-19 que, debido al cierre de muchos negocios, dejó clara la necesidad de acelerar la transformación digital en todas las organizaciones. Esto impulsó la modernización e implementación de canales digitales, para continuar con su operación e incluso mejorar la interacción con sus clientes finales”, señaló Raúl Velázquez, Director de Consultoría de Axity México.

Está comprobado que recopilando información exhaustiva y en tiempo real en grandes lagos de datos y analizándola a través de algoritmos predictivos, Inteligencia Artificial y Machine Learning, las organizaciones son capaces de tomar mejores decisiones y mejorar significativamente el desempeño de su negocio.

Según el estudio de IDC The Digitalization of the World, en 2018 se crearon 33 zettabytes (ZB) de datos digitales, cifra que crecerá hasta los 175 ZB en 2025 a causa del aumento de las tecnologías conectadas o de los servicios en la nube. Los datos, por tanto, están presentes en el día a día de las personas y de las empresas, y por ello adquieren una relevancia especial en la toma de decisiones.

“La aceleración del uso de canales digitales ha generado gran cantidad de datos a lo largo de casi dos años de pandemia, mismos que al día de hoy, las empresas utilizan para mejorar estrategias, agilizar sus operaciones y tomar decisiones inteligentes. En Axity usamos la aplicación de técnicas de analíticas avanzadas y la capacidad de analizar distintas estrategias que pueden ayudar a nuestros clientes a tomar las decisiones correctas, mejorando su rentabilidad y/o minimizando sus riesgos”, agregó Raúl Velázquez, Director de Consultoría de Axity México.

​Dentro de la estrategia para desarrollar un modelo exitoso, Axity ofrece a sus clientes una evaluación de su madurez en el procesamiento de información con la finalidad de identificar áreas de oportunidad y mejora, y trazar así, un plan de ruta que les permita llegar al estado deseado.​

El uso de la analítica avanzada hace perfectible cualquier negocio y Axity cuenta con la infraestructura necesaria para ayudar a las empresas a tomar mayor ventaja del entorno digital.

Un ejemplo que se puede compartir es cómo a través de modelos cognitivos, en Axity han ayudado a sus clientes del Sector Educación a identificar las causas de deserción estudiantil y prevenir y disminuir dicho fenómeno a partir de campañas dirigidas y personalizadas a cada estudiante vulnerable.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae