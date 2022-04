NEORIS da la bienvenida a Ricardo Trevizo como Vicepresidente Senior y Director de Foundational Solutions

/COMUNICAE/

El directivo cuenta con una trayectoria de 28 años de trabajo para la industria tecnológica, en los que ha colaborado para empresas como IBM, Softek y SAP

NEORIS, el acelerador digital con más de 20 años de experiencia designó a Ricardo Trevizo como nuevo Vicepresidente Senior y Director de Foundational Solutions, con ello, la compañía refuerza a su equipo de cara al crecimiento y retos que presenta la industria en México y Latinoamérica.

“En NEORIS contamos con el más alto expertise tecnológico en el mercado que nos ha permitido acompañar a las empresas en su transformación digital y crecimiento disruptivo, esto no sería posible sin el equipo de primer nivel que tenemos y reforzamos cada día”, comenta Omar Díaz, Country Manager de NEORIS México. “Sin duda la llegada de Ricardo fortalece el equipo, así como el logro de nuestros objetivos de negocio y servicio a nuestros clientes”, agregó el directivo.

Trevizo cuenta con una amplia trayectoria de 28 años de trabajo para la industria tecnológica, en donde destaca su colaboración para importantes empresas como IBM, Softek y más recientemente SAP, donde ocupó diversos cargos estratégicos en México y la región. Su alto sentido de los negocios y enfoque a resultados, le han permitido contribuir al desarrollo de la industria en México, ofreciendo resultados a nivel local y regional.

“Estoy entusiasmado con mi llegada a NEORIS me siento como en casa. Me han recibido de manera muy cálida, he tenido comunicación y un apoyo extraordinario de diversos ejecutivos locales y globales. Estoy cierto que llegué a la compañía correcta para continuar aportando a la industria y más logros dentro de mi carrera”, apuntó Ricardo Trevizo.

En su nuevo encargo, Ricardo reforzará y coordinará las áreas: comercial, delivery, sourcing (para búsqueda y retención de talento), advisory solutions, alianzas estratégicas y soluciones verticales, con la importante responsabilidad de consolidar el negocio para México y Latam.

“Uno de los retos que veo de la industria es reforzar la entrega y la ejecución de los proyectos y soluciones. Reforzar la visión de servicios técnicos a una entrega de soluciones a procesos de negocio, donde los clientes tengan claridad del servicio, debemos alinear la visión a la expectativa de la entrega para aportar valor al negocio del cliente. Soy un firme creyente de que las soluciones de negocio deben tener tres vertientes principales: incrementar el ingreso, ser más eficientes y la maximización de los activos fijos, todo con apoyo de la tecnología, basado en estrategia digital de Cloud”, señaló Trevizo.

Con este fichaje, el acelarador digital de origen mexicano refuerza su equipo para continuar con su labor de Transformador Digital con una perspectiva orientada a negocios de las empresas en México y el mundo.

