Por segundo año consecutivo, Cotemar recibe certificación Great Place to Work (GPTW)

El día de hoy, Cotemar anunció que por segundo año consecutivo recibió la certificación Great Place to Work (GPTW), con una mejoría en las cinco dimensiones que la autoridad global en cultura del trabajo evalúa: Compañerismo, Credibilidad, Imparcialidad, Orgullo de pertenencia y Respeto

De la misma forma, Cotemar fue reconocido como uno de los 10 Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en el 2022 (Best Workplaces For Women 2022), en la categoría de más de 5 mil colaboradores, distintitvo que reconoce a las organizaciones que, con su liderazgo y cultura, hacen posible que la mujer tenga mejores lugares de trabajo en donde se le considere, respete y promueva.

El impulso de las buenas prácticas forma parte del ADN de la empresa, por ello, cuenta con un ambicioso programa de certificaciones nacionales e internacionales que apoyan la búsqueda constante de la excelencia.

Cotemar fue una de las primeras empresas del sector energético mexicano en alcanzar este importante logro y una de las pocas a nivel internacional. Con GPTW, y otras importantes certificaciones nacionales e internacionales que validan sus capacidades técnicas, financieras y humanas, Cotemar se posiciona como el mejor socio estratégico en el Golfo de México

Su compromiso con el fortalecimiento y desarrollo del sector energético empieza en casa, por ello, Cotemar impulsa un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable, que promueve la calidad de vida y contribuye al desarrollo profesional y humano de los colaboradores.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Fuente Comunicae



