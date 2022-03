Perch Perspectives publica el informe de investigación patrocinado "Market Trends and Analysis" sobre Cuentas, Inc. y otras organizaciones Fintech

/COMUNICAE/

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN)(NASDAQ:CUENW) («Cuentas»), un proveedor líder de soluciones de banca y pagos móviles, ha patrocinado un informe de «Tendencias y Análisis del Mercado» de marzo de 2022 para analizar el mercado fintech de los Estados Unidos y cómo se ha visto afectado desde que la pandemia del COVID interrumpió el modo de vida en los Estados Unidos y en todo el mundo

El análisis ha sido realizado y publicado por Perch Perspectives, una empresa que se autodefine como «consultora política y empresarial centrada en el ser humano».

El informe se centra en el creciente porcentaje de inmigrantes en la población estadounidense y en cómo Cuentas y otras empresas fintech intentan satisfacer la creciente demanda de soluciones especializadas y específicas.

El informe incluye:

– Análisis exhaustivo del mercado direccionable y de las tendencias de la inmigración

– El papel de las empresas FinTech en la satisfacción de las necesidades de los no bancarizados

– El panorama competitivo y la posición de CUEN y sus principales ventajas competitivas.

El informe investiga cómo los bancos tradicionales están manejando los nuevos problemas y tendencias económicas y cómo las nuevas empresas fintech emergentes están proporcionando soluciones efectivas, llave en mano, a los segmentos olvidados de la sociedad.

El informe está disponible para su descarga en Research Report

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN)(NASDAQ:CUENW) es un proveedor de servicios fintech de banca electrónica y comercio electrónico con tecnología propia que ofrece servicios financieros digitales a la población hispana, latina e inmigrante no bancarizada, incluyendo banca móvil y online, débito prepagado, depósitos ACH y móviles, remesas de dinero, transferencias de dinero peer to peer y otros servicios. La tarjeta Cuentas General Purpose Reloadable (GPR) incluye un monedero digital, descuentos para compras en los principales comercios físicos y online, recompensas y la posibilidad de adquirir contenidos digitales. Disponible en la App Store de Apple y en la tienda de Google Play, la aplicación de Cuentas es la aplicación de banca móvil conveniente que da a los consumidores acceso a su dinero, a su manera. Los titulares de tarjetas Cuentas pueden enviar dinero a otros titulares de tarjetas Cuentas sin ningún cargo, acceder a descuentos exclusivos para titulares de tarjetas y acceder a su dinero hasta dos días más rápido cuando depositan directamente sus salarios o cheques de beneficios del gobierno.

Para más información, visitar https://cuentas.com.

