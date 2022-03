Cuentas se asocia con InComm Payments para hacer que la nueva tarjeta de tránsito esté disponible en cientos de comercios de la ciudad de Nueva York

/COMUNICAE/

Los usuarios pueden ahora comprar tarjetas de transporte «tap and go» en las bodegas locales y en los comercios del barrio

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN & CUENW) («Cuentas»), un proveedor líder de tecnología financiera de soluciones bancarias y de pagos móviles centradas en las comunidades hispanas y latinas, anunció hoy que se ha asociado con InComm Payments, una empresa líder en tecnología de pagos, para distribuir tarjetas de tránsito (tap and go) en los puntos de venta participantes en la ciudad de Nueva York.

Cuentas, en asociación con InComm Payments y el proveedor digital y de telecomunicaciones de prepago SDI Black 011 (SDI), se ha integrado con el nuevo sistema de pago de tarifas de la ciudad de Nueva York para permitir la venta al por menor y la recarga de tarjetas de tránsito.

Las tarjetas inteligentes de transporte son la forma más novedosa y sencilla de pagar el transporte público. En la actualidad se aceptan en todas las estaciones de metro y en todos los autobuses, lo que permite a los usuarios pulsar y avanzar por toda la ciudad de Nueva York.

Todo el mundo necesita una forma rápida y fácil de pagar los billetes de transporte y el hecho de que estas tarjetas estén disponibles en los puntos de venta ofrece a todos los usuarios un mejor acceso al sistema «tap and go»», dijo Jeff Johnson, director general de Cuentas. «Nuestra tecnología de tarjetas de pago, junto con las soluciones de tránsito de InComm Payments y las capacidades de software de venta al por menor de SDI, están permitiendo el acceso en este canal de venta al por menor esencial, con más lugares para venir en línea en los próximos meses.»

«Los programas de tránsito como este necesitan ubicaciones minoristas en las que los pasajeros puedan confiar constantemente», dijo Michael Herold, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de InComm Payments. «Este acceso a los comercios facilita a los consumidores, especialmente a los que prefieren el dinero en efectivo, la compra de billetes y la recarga de sus cuentas de tránsito. Estos minoristas locales, por su parte, se benefician del tráfico peatonal adicional».

Los usuarios pueden comprar las tarjetas de transporte en los comercios y, a continuación, utilizarlas en las estaciones de transporte de la ciudad de Nueva York de toda la región. Una vez comprada, pueden recargar su tarjeta en cualquiera de estos comercios o en la aplicación de Cuentas. Los clientes de Cuentas también pueden utilizar su tarjeta y su cuenta para recargar las tarjetas de transporte directamente en la aplicación de Cuentas.

Actualmente, las tarjetas de transporte admiten una opción de tarifa completa, de pago por viaje, que incluye transbordos gratuitos. Durante las futuras fases del despliegue habrá más opciones de tarifas, incluyendo tarifas reducidas, tarifas para estudiantes, programas especiales y más.

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (Nasdaq: CUEN & CUENW) es un proveedor de servicios de banca y comercio electrónicos con tecnología propia que ofrece servicios financieros digitales a la población hispana y latina que no cuenta con servicios bancarios. Sus productos y servicios amplían el acceso a los servicios bancarios móviles y en línea, incluyendo el débito prepagado, los depósitos ACH, el acceso a dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, peer-to-peer, las transferencias de dinero nacionales e internacionales, añadir dinero en efectivo en más de 70.000 lugares. La tarjeta Cuentas General Purpose Reloadable (GPR) incluye un monedero digital, descuentos para compras en los principales comercios físicos y online, recompensas y la posibilidad de adquirir contenidos digitales.

Más información en https://cuentas.com/

Acerca de InComm Payments

InComm Payments es un líder mundial en tecnología de pagos innovadores. Aprovechando la tecnología dinámica y la experiencia probada, InComm Payments ofrece plataformas de pago integrales mejoradas y soluciones de tecnología financiera emergentes que ayudan a las empresas a crecer en una amplia gama de sectores, como el comercio minorista, la sanidad, el peaje y el tránsito, los incentivos, los pagos móviles y los servicios financieros. Al posibilitar las conexiones omnicanal con una base de consumidores en constante expansión en un ecosistema cada vez más digital, InComm Payments crea experiencias comerciales fluidas y valiosas en todo el mundo. Con tres décadas de experiencia, más de 500.000 puntos de distribución, 402 patentes globales y presencia en más de 30 países, InComm Payments lidera la industria de los pagos desde su sede en Atlanta, Ga.

Obtener más información en www.InCommPayments.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se define este término en la sección 27a de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y en la sección 21e de la Ley de Intercambio de Valores de Estados Unidos de 1934, con sus modificaciones. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no son puramente históricas, son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones sobre el futuro. A excepción de la información histórica presentada en este documento, los asuntos tratados en este comunicado de prensa contienen declaraciones prospectivas que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en dichas declaraciones. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones que van precedidas, seguidas o que incluyen palabras como «cree», «planea» o «espera» o declaraciones similares son declaraciones prospectivas.

