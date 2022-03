Se da a conocer El Almirante, la mascota de Insurance Navy

/COMUNICAE/

La compañía basada en Palos Hills, IL Insurance Navy Brokers (INB) está feliz de introducir su nueva mascota a la comunidad: El Almirante. Manteniendo su marca naval y una gran responsabilidad a su comunidad, el Almirante ayuda a Insurance Navy Brokers a ser un nombre más reconocido en el mundo de seguro de auto barato y confiable

Palos Hills-based IL Insurance Navy Brokers (INB) is happy to introduce its new mascot to the community: The Admiral. Upholding its naval brand and a great responsibility to its community, the Admiral helps Insurance Navy Brokers become a more recognized name in the world of cheap and reliable auto insurance.

According to Insurance Navy Brokers, insurance companies set themselves apart from their competitors with colorful and memorable mascots alongside their auto insurance products and services. A mascot that makes an impression on the customer can help make an insurance product more unique, giving the customer more character. In that time, the spread of these types of mascots and their associated brand identity can lead to the insurance company becoming a household name.

Understanding this, Insurance Navy Brokers seeks to create a mascot that represents the values ​​and goals of their insurance company. Remarkably, the purpose of the mascot should not be to display the skills of the artist. Instead, it should make it easy for the customer to remember the brand (and what it stands for) with a single glance. As a result, simple yet evocative pets are preferred for this purpose (although some exceptions do exist). After many internal discussions and iterations, the insurer is delighted to introduce El Almirante to the world.

“Aun cuando Insurance Navy solo estaba empezando,” indica el CEO de Insurance Navy, Fadi Sneineh, “nuestra declaración de misión siempre ha sido proveer a nuestros clientes un nivel de servicio como si tuvieran una armada naval a su disponibilidad. De una manera, el Almirante no solo representa nuestra compañía, si no también a los clientes.” Las mascotas son de las maneras más efectivas de promocionar un servicio, como negocios en una variedad de industrias alrededor del mundo han aprendido. Como representantes de marca virtuales, pueden facilitar la conexión del cliente a los servicios y productos de seguros de la compañía – y Insurance Navy vio una oportunidad para ayudar a hacer el seguro de auto más accesible y fácil de entender para su comunidad.

Los clientes ya pueden encontrar el Almirante en todas las plataformas del asegurador, invitándolos a convivir con los representantes de Insurance Navy en las redes sociales, en campañas en línea, y más. La compañía tiene planes en movimiento para incluir al Almirante más prominentemente en el futuro, como en anuncios alrededor de Chicago. Más allá, el Almirante está siendo preparado para hacer su apariencia animada en anuncios en línea y en otras plataformas. Insurance Navy planea incluirlo en publicaciones de celebración y más durante los días festivos. Naturalmente, el Almirante podría hacer una aparencia en eventos comunitarios y de compañía en el futuro. Esos que desean ver el Almirante hoy son invitados a visitar la página web oficial de la compañía. Actualmente está dando la bienvenida a los visitantes de la página de seguro de auto de Insurance Navy.

Otros aspectos de la presencia en línea del asegurador de carro pinta una foto similarmente positiva de los servicios que provee. Por ejemplo, los clientes regularmente comparten consejos positivos sobre Insurance Navy y sus pólizas de seguro de auto. Su local en Palos Hills, IL ha recibido muchas recomendaciones positivas en su seguro de auto barato y otros productos de seguro.

En su recomendación de 5 estrellas, F. Almusa dice “He visitado varias agencias de seguro para cotizaciones de seguro de auto y nunca he tenido mejor experiencia. Linda fue muy informativa, y me sentí agusto trabajando con alguien que sabe lo que está haciendo. No se detuvo con sus respuestas a todas mis preguntas sobre seguro de auto! ¡Estoy muy feliz con mi experiencia!”

J. Geraci también dice “Estaba parado afuera casi con miedo de finalmente obtener seguro de auto para reintegrar mi licencia de conducir. Linda y su compañero de trabajo fueron espectaculares y verdaderamente me animaron a tomar este paso hacia progreso y ayudarme a sentirme mejor de mí mismo. Me sentí tan agusto y bienvenido ahí. Fue una bendición.”

Insurance Navy Brokers menciona que su equipo siempre ha tratado de facilitar el entendimiento del seguro de auto a su comunidad sobre las opciones y oportunidades que tienen. El Almirante es el esfuerzo actual de la compañía en este tema, y están listos para recibir opiniones de sus clientes durante el desarrollo de esta mascota.

Junto con el Almirante, más información sobre los productos y servicios de seguro de Insurance Navy pueden ser encontrados en la página web oficial. Los clientes son animados a contactar a sus agentes de seguro para platicar sobre su seguro de auto y otras necesidades de seguro en detalles más grandes también.

Insurance Navy es un proveedor de seguro de auto sin estandarización, vendiendo productos en más de 30 oficinas, un centro de llamadas, y en línea (www.insurancenavy.com) en Illinois, Indiana, Wisconsin, Texas, y California. En adición al seguro de auto, la compañía vende otros productos financieros y servicios, incluyendo seguro de casas, seguro para inquilinos, y asistencia en carreteras.

Insurance Navy provides non-standard auto insurance for drivers with liability coverage that meets the state’s minimum limits. Insurance Navy specializes in providing SR22 insurance, which is a certificate of financial responsibility for high-risk drivers. They also offer homeowners insurance, renters insurance, and roadside assistance to supplement your auto insurance.

