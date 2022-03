El Fantasma se apodera del primer lugar en radio de México con "Fuera de Servicio"

/COMUNICAE/

Después de haber estado ausente por un par de meses a causa de Covid-19, El Fantasma estrenó el pasado 24 de febrero «Fuera de Servicio» su nuevo tema musical que el día de hoy se posiciona en el primer lugar de radio en México

«Fuera de Servicio» es el nuevo tema del famoso cantautor duranguense: El Fantasma, artista que en los últimos meses se ha posicionado dentro de los primeros lugares de plataformas digitales, medios de comunicación y en los favoritos del público amante del regional mexicano. Los primeros días de El Fantasma de este 2022 no fueron nada fáciles, ya que, después de haber ofrecido su primer fecha del 2022 en la Feria de León se percató que no pudo finalizar dicha presentación tras molestias en la garganta, un par de días después, resultó positivo a COVID-19, enfermedad que lo mantuvo fuera del escenario por más de un mes.

Con este estreno, regreso con el pie derecho y con todas las ganas de seguir adelante con su carrera musical.

“Fuera de Servicio” autoría de Luciano Luna y Tony Montoya, es un himno dedicado a aquellos momentos de la vida cuando no todo sale como esperabas y estás mas sólo que nunca, dándote cuenta de aquellos amigos que solamente están en los buenos momentos y en los malos se olvidan de quién eres. Dicho tema es el primer lanzamiento de El Fantasma en radio de este año, el cuál está disponible en más de 250 estaciones del país y e día de hoy logra posicionarse como la canción más tocada y pedida de radio en México.

Además, El Fantasma ya trabaja en la fecha de estreno del que será el video oficial de «Fuera de Servicio» el cuál se grabó en Guadalajara, JAL., en él, el cantante recuerda sus momentos dificiles cuando tuvo COVID-19 y varias amistades se olvidaron de él. DESCARGA ADELANTO DE VIDEO

«Estoy bien, por si están con el pendiente mis amigos y parientes, esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron, quién sabe porqué, batalle, pero no se me preocupen sé que están pa´lo que ocupe, tal como lo mencionaron cuando mi mano ocuparon y se las brinde… Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme… (Fuera de Servicio)»