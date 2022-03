Sky Technologies anuncia a Paul Chernawsky como presidente de su Comité de la Junta Consultiva de Seguros

SQL Technologies Corp. (NASDAQ: SKYX) («Sky Technologies» o «la Compañía»), anunció hoy que Paul Chernawsky, fundador y ex director general de Endurance (E&Y 2017 Entrepreneur of The Year [MW]), una compañía de garantía de automóviles líder en Estados Unidos, que invirtió en la oferta pública inicial de SKY, presidirá el Comité de la Junta Consultiva de Seguros de Sky.

LATINOAMÉRICA (Marzo 14 de 2022). SQL Technologies Corp. (NASDAQ: SKYX) («Sky Technologies» o «la Compañía»), una compañía de tecnología de productos de plataforma inteligente altamente disruptiva, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patentes pendientes, que mejora la seguridad y el estilo de vida del hogar inteligente en casas y edificios, anunció hoy que Paul Chernawsky, fundador y ex director general de Endurance (E&Y 2017 Entrepreneur of The Year [MW]), una compañía de garantía de automóviles líder en Estados Unidos, que invirtió en la oferta pública inicial de SKY, presidirá el Comité de la Junta Consultiva de Seguros de Sky.

El Sr. Chernawsky dijo: «Estoy muy emocionado y me siento honrado de unirme a Sky y presidir el Comité de la Junta Consultiva de Seguros de Sky, ya que creo firmemente que los aspectos de seguridad de las nuevas y revolucionarias tecnologías de la plataforma de Sky mejorarán significativamente la seguridad de los hogares y los edificios, salvarán vidas, evitarán muchas lesiones e incidentes peligrosos, así como importantes daños a la propiedad. Será una gran victoria para las compañías de seguros, ya que preveo que reducirá sustancialmente sus pérdidas y disminuirá sus primas en varias categorías».

Rani Kohen, fundadora y presidenta ejecutiva de Sky, comentó: «Es una tremenda adición a nuestro equipo contar con un líder de los seguros como Paul Chernawsky (fundador y ex director general de Endurance) que se une a Sky para presidir nuestro Comité de la Junta Consultiva de Seguros. El Sr. Chernawsky colaborará con Mark Earley (antiguo ingeniero eléctrico jefe de la NFPA y ex jefe del Código Eléctrico Nacional – NEC), presidente del Comité de la Junta Consultiva de Seguridad de Sky, y trabajará junto con las compañías de seguros y los reguladores de seguridad para apoyar la adopción de las tecnologías de mejora de la seguridad de Sky de cara al próximo lanzamiento de productos de Sky en 2022.»

El Sr. Chernawsky fundó Endurance, una empresa líder en Estados Unidos en materia de garantías de automóviles, en 2006 y fue su director general hasta 2021. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de los seguros y fue galardonado como empresario del año 2017 por E&Y [MW].

El Sr. Earley es un ingeniero eléctrico de renombre mundial, antiguo ingeniero eléctrico jefe de la NFPA y antiguo director del Código Eléctrico Nacional (NEC). También es el representante de Estados Unidos en el Comité Asesor de Seguridad de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). El Código Eléctrico Nacional (NEC) se estableció en 1896. Su objetivo es mejorar la seguridad en los hogares y edificios de Estados Unidos.

Acerca de SQL Technologies Corp.

Dado que la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, nuestra misión es hacer que los hogares y los edificios sean seguros-avanzados e inteligentes como el estándar.

SQL Technologies Corp. (NASDAQ: SKYX) d/b/a Sky Technologies cuenta con una serie de tecnologías de plataforma avanzadas-seguras-inteligentes altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y mundiales y solicitudes de patentes pendientes. Nuestras tecnologías hacen hincapié en la alta calidad y la facilidad de uso, al tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en los hogares y edificios. Creemos que nuestros productos son una necesidad en todas las habitaciones de los hogares y otros edificios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Para obtener más información, visitar el sitio web en https://skyplug.com o seguir en LinkedIn.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas. La dirección ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Aunque creen que estas expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, tales declaraciones prospectivas son sólo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la dirección. Estas afirmaciones, como los planes de la empresa para trabajar con las compañías de seguros y los organismos reguladores de la seguridad, implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en estas afirmaciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico

The post Sky Technologies anuncia a Paul Chernawsky como presidente de su Comité de la Junta Consultiva de Seguros appeared first on Gerente Mexicano.

Source: GERENTE MEXICANO