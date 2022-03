Sky Technologies proporciona actualización corporativa para el cuarto trimestre y el año fiscal 2021

/COMUNICAE/

La empresa cierra con éxito una oferta pública inicial de 23,1 millones de dólares y comienza a cotizar en el Nasdaq

SQL Technologies Corp. (NASDAQ:SKYX) , una compañía que mejora significativamente la seguridad en hogares y edificios, así como el estilo de vida inteligente en el hogar, con tecnologías de plataforma inteligente altamente disruptivas y más de 60 patentes emitidas y pendientes a nivel mundial, informó hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Aspectos operativos destacados del cuarto trimestre de 2021 y posteriores:

● En 10 de febrero de 2022, la empresa completó con éxito su oferta pública inicial (IPO) ampliada de $23,1 millones de dólares en el mercado de capitales Nasdaq, vendiendo 1,650,000 acciones ordinarias al público a $14 dólares por acción.

● También anunció el próximo lanzamiento del nuevo SkyPlug universal, la aplicación SkyHome y el SkyPlug conectado inteligente, así como una línea complementaria de ventiladores de techo y accesorios de iluminación inteligentes de la marca GE, en la primera mitad de 2022.

● Se ha posicionado para el lanzamiento público de Sky Platform, la solución de hogar inteligente todo en uno de la compañía, en la segunda mitad de 2022.

● Al 31 de diciembre de 2021, el efectivo y los equivalentes al efectivo de la Compañía eran de aproximadamente $10,4 millones de dólares, lo que excluye los ingresos netos de su oferta pública inicial de febrero de 2022.

El texto completo del Informe Anual 2021 de la Compañía en el Formulario 10-K se presentó ante la a Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC) el 8 de marzo de 2022 y se puede encontrar aquí (https://ir.skyplug.com/sec-filings/).

Comentario de la gerencia

“El cuarto trimestre de 2021 representó un período de transformación para Sky Technologies, sentando las bases para nuestra transición a una empresa pública, acelerada aún más por la inyección de nuevo capital de nuestra oferta pública inicial para acelerar nuestro camino de comercialización”, dijo Rani Kohen, presidente ejecutivo de Sky Technologies. “Creemos que nuestra cotización en Nasdaq ayudará a elevar el perfil público de la empresa, expandir nuestra base de accionistas, mejorar la liquidez y aumentar el valor para los accionistas. Los ingresos netos de Sky Technologies por la oferta ascendieron a $20 millones.”

“El lanzamiento de nuestras líneas de productos SkyPlug y Sky Platform de próxima generación está avanzando, y anticipamos llegar al mercado con ambos productos este año. El SkyPlug permite a los consumidores instalar accesorios domésticos inteligentes plug-and-play en un receptáculo de forma rápida y segura sin la necesidad de un instalador profesional, y Sky Platform es una solución de hogar inteligente todo en uno, que integra varias características de seguridad y hogar inteligente, como un sensor de movimiento, una cámara de seguridad y un extensor Wi-Fi. Creemos que nuestra tecnología de plataforma innovadora tiene la capacidad de convertirse en el estándar para dispositivos domésticos y de oficina inteligentes, con innumerables aplicaciones e instalaciones potenciales en todo el mundo.

“Avanzando hacia 2022, esperamos lanzar nuestro nuevo SkyPlug universal, nuestra aplicación SkyHome y nuestro SkyPlug inteligente, así como una línea complementaria de ventiladores de techo inteligentes y accesorios de iluminación que aprovechan la marca GE a través de nuestra asociación de marca y licencia con General Electric, en la primera mitad de 2022. A esto le seguirá el lanzamiento de nuestra todo en uno Sky Platform, esperada en la segunda mitad de 2022. Anticipándonos, estamos acelerando nuestra estrategia de lanzamiento al mercado para incluir relaciones públicas y campañas de marketing que enfatizan la educación de nuestros productos y cómo se pueden utilizar para crear hogares más seguros e inteligentes. Esperamos proporcionar anuncios adicionales sobre el cronograma de lanzamiento de nuestro producto en los próximos meses, lo que ayudará a crear valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas”.

Resultados financieros del año fiscal 2021

Los gastos de venta, generales y administrativos en 2021 fueron de $5,1 millones de dólares, en comparación con los $8,7 millones de dólares del año anterior.

La pérdida neta en 2021 disminuyó a $5,9 millones de dólares, en comparación con una pérdida neta de $9,4 millones de dólares del año anterior.

El efectivo y los equivalentes al efectivo totalizaron $10,4 millones de dólares el 31 de diciembre de 2021, excluyendo los ingresos netos de su OPI completada en febrero de 2022.

No habrá llamada de ganancias relacionada con el informe anual de 2021 de la Compañía.

Acerca de SQL Technologies Corp.

Como la electricidad es un estándar en todos los hogares y edificios, la misión de Sky Technologies es hacer que los hogares y los edificios se vuelvan seguros, avanzados e inteligentes como el estándar.

SQL Technologies Corp. (NASDAQ: SKYX) d/b/a Sky Technologies tiene una serie de tecnologías de plataforma avanzada, segura e inteligente altamente disruptivas, con más de 60 patentes estadounidenses y globales y solicitudes de patentes pendientes. Sus tecnologías ponen énfasis en la alta calidad y la facilidad de uso, al mismo tiempo que mejoran significativamente tanto la seguridad como el estilo de vida en los hogares y edificios. Según la empresa, sus productos son una necesidad en todas las habitaciones tanto de hogares como de otros edificios en los EE.UU. y en todo el mundo. Para obtener más información: https://skyplug.com.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las creencias y suposiciones de la gerencia y en la información actualmente disponible para la gerencia. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las declaraciones sobre la estrategia de la Compañía, la condición financiera futura, las operaciones futuras, los costos proyectados, las perspectivas, los planes, los objetivos de la administración, las perspectivas y el crecimiento esperado del mercado, son prospectivas. declaraciones. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas con las siguientes palabras: «puede», «podría», «hará», «podría», «sería», «debería», «espera», «pretende», «planea». ”, “objetivo”, “objetivo”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “proyectar”, “potencial”, “continuar”, “en curso”, “objetivo”, “buscar” o el negativo de estos términos u otra terminología comparable, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales han sido, y pueden ser aún más, exacerbados por la pandemia de COVID-19, que pueden causar que los resultados reales, los niveles de actividad, el desempeño o los logros difieran materialmente de la información expresada. o implícito en estas declaraciones prospectivas.

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre: ​​la capacidad de la Compañía para lanzar con éxito, desarrollar funciones adicionales y lograr la aceptación en el mercado de sus productos y tecnologías inteligentes, acceder e integrar sus productos y tecnologías con terceros plataformas o tecnologías de partidos, responder a la tecnología que cambia rápidamente y a las demandas de los clientes, y competir en su industria; el desempeño financiero y la liquidez de la Compañía, incluida la capacidad de la Compañía para generar con éxito ingresos suficientes para respaldar sus operaciones; la capacidad de la Compañía para expandir, operar y gestionar con éxito sus operaciones, incluida la gestión de su transformación comercial en relación con la evolución de su estrategia comercial para centrarse en productos y tecnologías inteligentes; la capacidad de la Compañía para recaudar financiamiento adicional para respaldar sus operaciones según sea necesario; la capacidad de la Compañía para cumplir con los términos y pagar oportunamente su financiamiento de deuda actual; el impacto de la pandemia de COVID-19 en el negocio y las operaciones de la Compañía; la dependencia de la Compañía de un número limitado de terceros fabricantes y proveedores y su capacidad para reducir con éxito sus costos de producción; la dependencia potencial de la Compañía de un número limitado de clientes y/o de contratos adjudicados a través de procesos de licitación competitivos; cualquier recesión en las industrias cíclicas en las que operan los clientes de la Compañía; la capacidad de la Compañía para adquirir otros negocios, derechos de licencia, formar alianzas o disponer de operaciones cuando lo desee; la capacidad de la Compañía para cumplir con las regulaciones relacionadas con los estándares de calidad aplicables; la capacidad de la Compañía para mantener su acuerdo de licencia con General Electric (GE); la capacidad de la Compañía para mantener, proteger y mejorar su propiedad intelectual; el resultado potencial de cualquier procedimiento legal; la capacidad de la Compañía para vender y distribuir con éxito sus productos y tecnologías; la capacidad de la Compañía para retener ejecutivos clave y personal calificado; la capacidad de la Compañía para administrar con éxito su desarrollo y expansión planificados, incluidos los costos adicionales de ser una empresa pública; la capacidad de la Compañía para mantener un control interno efectivo sobre los informes financieros y los controles y procedimientos de divulgación; el impacto potencial del mercado inestable y las condiciones económicas en el negocio, la situación financiera y el precio de las acciones de la Compañía; el impacto potencial de las brechas de seguridad cibernética o las interrupciones en los sistemas de información de la Compañía, incluida su infraestructura basada en la nube; el impacto potencial de los desastres naturales y otros eventos catastróficos, como la pandemia de COVID-19; riesgos relacionados con la propiedad de las acciones ordinarias de la Compañía; y el impacto potencial de las disposiciones contra la adquisición y la responsabilidad de los directores y funcionarios en los documentos de estatutos de la Compañía y bajo la ley de Florida. Otros factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​en las declaraciones prospectivas se analizan en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluida la sección del Informe anual en el Formulario 10-K para su año fiscal 2021. titulado «Factores de riesgo» y la sección «Factores de riesgo» en su prospecto fechado el 10 de febrero de 2022. Como resultado de estos factores, la Compañía no puede asegurarle que sus declaraciones prospectivas serán precisas. Además, si las declaraciones prospectivas resultan ser inexactas, la inexactitud puede ser material. A la luz de las incertidumbres significativas en estas declaraciones prospectivas, no debe considerar estas declaraciones como una representación o garantía por parte de la Compañía o cualquier otra persona de que la Compañía logrará sus objetivos y planes en un período de tiempo específico, o en absoluto.

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa representan los puntos de vista de la Compañía a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que sus puntos de vista cambien; sin embargo, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exijan las leyes federales de valores de EE. UU. Por lo tanto, no debe confiar en estas declaraciones prospectivas como representativas de los puntos de vista de la Compañía a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae