Reconocen 10 años de responsabilidad social empresarial de Cotemar con el Distintivo ESR

Cotemar reafirma su compromiso social por décimo año consecutivo con la obtención del Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), al destacar el impulso de buenas prácticas y el cumplimiento de estándares establecidos que integran cada uno de sus proyectos, impactando de manera positiva en el desarrollo de las comunidades en las que opera

El Distintivo ESR, que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE), se obtiene mediante un proceso de diagnóstico basado en indicadores alineados con las iniciativas internacionales en temas de Responsabilidad Social.

En esta ocasión, y por décimo año consecutivo, se reconoce a Cotemar con esta distinción por su estrategia en cuatro líneas de acción: Ética empresarial, el compromiso con la Calidad de Vida, las Comunidades y el Medio Ambiente. Cabe destacar que Cotemar es una empresa que cuenta con políticas, estrategias y programas que fomentan el desarrollo y la mejora continua de una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura empresarial.

«Obtener el distintivo ESR por 10 años consecutivos nos impulsa a seguir trabajando en favor de las comunidades en donde operamos y del medio ambiente, además, ratifica nuestro compromiso con programas de alto impacto social y comunitario», señaló una fuente interna de Cotemar.

Desde hace 43 años, Cotemar trabaja con estricto apego a sus valores y preceptos éticos, impulsando el desarrollo del sector energético de México.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Fuente Comunicae



Source: Comunicae