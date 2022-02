Los concursos se reinventan gracias a la blockchain y los NFTs

/COMUNICAE/

Los creadores ahora pueden defender su trabajo por medio de los NFTs. Maniac 1, la plataforma mexicana de NFTs propone realizar concursos usando esta tecnología

Los NFTs han cobrado mucha popularidad en los últimos meses y muchos emprendedores aún siguen explorando nuevos casos de uso de esta tecnología. Sin embargo, a veces innovar se trata de mejorar una experiencia ya existente, tal es le caso de los concursos, los cuales pueden ser más inteligentes y transparentes gracias a los NFTs y la blockchain.

Aunque los concursos pueden representar una oportunidad para algunos creadores, para otros son vistos como una pérdida de tiempo y trabajo, pues las obras no ganadoras no obtienen ninguna gratificación. Pues esto puede cambiar, tal como lo propone Maniac 1, la plataforma mexicana de NFTs, por medio de su iniciativa “Smart Contests”, donde los participantes de un concurso generan su propuesta como un NFT y en caso de no resultar ganadores pueden comercializarla, pues la obra sigue estando en su poder.

¿Cómo es posible esto? Los NFTs permiten tener una prueba de autenticidad y origen de las obras al generar un token indestructible ligado a ellas en la blockchain, de esta forma las obras que los autores convierten en NFTs quedan registradas y su origen es verificable. Además, los NFTs están creando un gigantesco mercado de arte digital, cosa que no existía de forma tan benéfica para los creadores como ahora lo está generando este espacio.

Así es como los concursos y demás colaboraciones entre empresas y artistas pueden convertirse en una mejor experiencia donde los creadores puedan proponer con la tranquilidad de que su autoría queda perpetuada y evitando el trabajo especulativo (que muchas veces se traduce en trabajo gratis).

Maniac 1 realizó bajo este modelo el Primer Concurso de Alebrijes en Septiembre de 2021 a través de su plataforma, donde muchos creadores mexicanos hicieron piezas únicas y de una elevada calidad. Los ganadores, elegidos por la comunidad, Levi Nieto Jurado en la categoría 2D y Aldo Parallel en la categoría 3D recibieron su premio en crypto a cambio de sus obras. Y varios de los participantes lograron comercializar su trabajo.

Ahora Maniac 1 llevará a cabo el primer concurso de Piñatas NFT, donde se espera gran participación de reconocidos y talentosos artistas. El ganador recibirá un premio de 5,000 USD en crypto.

Los concursos son solo uno de los muchos casos de uso que pueden tener los NFTs. Por ejemplo muchas empresas los están usando para interactuar con sus audiencias y fidelizarlas, tal es el caso del lanzamiento de los primeros NFTs de Casa Lebrigx que se han lanzado a través de Maniac1.

Conocer más de este nuevo ecosistema que se está generando dentro de diversas industrias gracias a los NFTs y apoyar el talento mexicano en Maniac1.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae