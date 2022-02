El top 5 fechas favoritas para casarse en México

/COMUNICAE/

Este Febrero recuerdan el verdadero origen de la historia de San Valentín y su lucha por defender el matrimonio. Además de ser considerado el mes del amor, es el segundo mes donde hay más compromisos, según el Libro Blanco de las Bodas de Bodas.com.mx en conjunto con Google y ESADE. ¿Cuáles son las fechas más buscadas por los mexicanos para casarse este 2022? ¿Qué meses serán en los que se celebrarán mayor cantidad de bodas? ¿Qué tradiciones de pedida de mano aún se conservarán?

Es bien sabido que Febrero es el mes del amor pero, ¿cuál es el origen de San Valentín?

Esta festividad tiene origen en Roma en el siglo III, cuando el emperador Claudio II decretó la prohibición de los matrimonios entre jóvenes, puesto que los soldados sin ataduras familiares tenían un mejor desempeño. Un sacerdote llamado Valentín, se opuso al mandato y decidió casar a escondidas a los jóvenes enamorados. Desafortunadamente, el emperador se enteró y sentenció a muerte al padre Valentín el 14 de febrero del año 270. Así que San Valentín no sólo fue el defensor de los enamorados, sino también de las bodas.

Afortunadamente, no se vive en el siglo III y, aún después de 2 años de pandemia, este año los enamorados por fin podrán celebrar sus bodas.

¿Cuál es el mes donde más bodas habrá este 2022?

Según el registro de fechas de boda de los usuarios de Bodas.com.mx hasta el momento:

Abril será el mes con más bodas con un 11,7%. Marzo es la segunda fecha con un 11,4 %. Octubre el tercero con el 10,7%. Diciembre el cuarto con 9,1%. Mayo con un 9%.

Cabe destacar que la elección de estos meses es distinta a los preferidos en años pasados.

Y hablando de fechas específicas, los días del año que más bodas tiene agendadas el sitio de Bodas.com.mx, por orden de mención es:

El 17 de diciembre. El 19 de marzo. El 22 de octubre. El 23 de abril. El 19 de noviembre.

Y como dato curioso, haciendo alusión a este mes del amor, se tiene el registro de que: un 0,41% de las parejas eligieron este 14 de febrero como fecha de boda.

I said YES!

Febrero es el segundo mes del año donde hay más compromisos según Bodas.com.mx, y en México, prácticamente se puede decir que una pedida de mano no puede acontecer si no hay anillo, y así lo confirman los datos del Libro Blanco de las Bodas, donde se menciona que el 91% de los novios entrega un anillo de compromiso, y poco más de la mitad (55%) indicó haberse arrodillado, más la otra -casi- mitad ya no.

Pero, en esta era de la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, no se queda atrás la entrega de reloj a los novios, aunque en un mucho menor porcentaje de 31%.

Según una encuesta realizada por Bodas.com.mx , el 89.3% comenta que publicará posts o hará transmisiones live de su boda a través de sus redes sociales. Es por esto que es común ver fotos de la novia enseñando el anillo en mano, junto con su pareja y la frase “I SAID YES”.

Independientemente del día en que las parejas elijan para casarse, o la manera en que se comprometan, lo importante será celebrar el amor.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae