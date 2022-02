Compromiso de Bybit para plantar árboles en apoyo a la sostenibilidad y equidad de género en India

/COMUNICAE/

Bybit ha prometido plantar y cuidar 100,000 árboles frutales en India mediante su asociación con la organización One Tree Planted. Bybit reconoce la importancia de devolver a la comunidad y de la responsabilidad con las generaciones futuras para construir un futuro sostenible. Esta iniciativa apoya a las comunidades marginadas en India, proveyendo medios de subsistencia sostenibles y alimentos nutritivos a familias vulnerables

Bybit, uno de exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento, se comprometió a plantar y cuidar 100,000 árboles frutales en Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajastán, Maharashtra, Odisha y Bengala Occidental, mediante su asociación con la organización sin fines de lucro One Tree Planted.

Con su respaldo al proyecto «India 2022: Árboles frutales para el hambre», que se llevará a cabo desde el 14 de febrero hasta el 30 de noviembre de este año, Bybit ayudará a pequeños agricultores en comunidades marginadas a crear medios de subsistencia sostenibles y a brindar alimentos nutritivos a sus familias y su comunidad. Esta iniciativa también sirve para alcanzar los objetivos a largo plazo de combatir la contaminación, conservar agua y prevenir la erosión del suelo.

Tres años después de ser plantado, cada árbol frutal permitirá generar un ingreso de $10 por árbol por año. Esta promesa contribuirá al plan de generar una fuente de ingresos estable para luchar contra el hambre, la desnutrición y la pobreza en comunidades rurales vulnerables. El proyecto también creará oportunidades de trabajo para mujeres locales en los viveros para disminuir las desigualdades de género en grupos desamparados.

One Tree Planted construirá un nuevo vivero de gran escala en Mirzapur este año para reducir la necesidad de transportar árboles jóvenes (reduciendo costos y emisiones de carbono) y mejorar la calidad de los árboles al aclimatarlos a las condiciones locales. Los viveros contratarán empleados locales entre las mujeres viudas y de mayor edad, que enfrentan grandes desigualdades en comunidades ya marginadas.

Bybit comparte la profunda visión de One Tree Planted de un futuro más verde. Además de los beneficios económicos para las comunidades locales, el proyecto también realizará una prueba piloto de «viveros sin plástico», reemplazando bolsas con fibras de yute y paja de arroz para reducir en toneladas los residuos plásticos. Se comenzará una prueba con una pequeña cantidad de árboles en 2022 y se irá ampliando en los años siguientes. One Tree Planted ha respaldado este proyecto con su socio Sustainable Green Initiative desde 2017. Juntos, han plantado 3.5 millones de árboles frutales en toda la India. One Tree Planted ha cultivado más de 40 millones de árboles en 43 países desde el 2014.

«A medida que Bybit se expande globalmente, reconocemos la importancia de devolver algo a la sociedad general y nuestra responsabilidad para asegurarnos de que las generaciones futuras tengan la oportunidad de experimentar un futuro sostenible. Los problemas de sostenibilidad y desigualdad son una gran preocupación nuestra, y es por eso que apoyamos organizaciones como One Tree Planted que están dando respuestas que beneficiarán a millones en los próximos años», dijo Igneus Terrenus, jefe de Comunicaciones en Bybit.

«Apreciamos el apoyo de Bybit y todo el trabajo que podremos realizar como resultado de esta asociación. Mediante la iniciativa Árboles frutales para el hambre seremos capaces de plantar más árboles para apoyar a las personas, comunidad y biodiversidad en India», manifestó Ashley Lamontagne, gerenta de Campaña Forestal.

Sobre One Tree Planted

One Tree Planted es una organización sin fines de lucro bajo la sección 501(c)(3) con la misión de ayudar a quien quiera ayudar al medio ambiente plantando árboles. Sus proyectos abarcan todo el mundo y se realizan en conjunto con comunidades locales y expertos en el tema para crear un efecto positivo en la naturaleza, las personas y la vida silvestre. La reforestación ayuda a reconstruir los bosques después de incendios e inundaciones, brindar trabajos con impacto social y restaurar la biodiversidad. Muchos proyectos tienen objetivos superpuestos, lo que crea una combinación de beneficios que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Puedes ver más información en onetreeplanted.org.

Sobre Bybit

Bybit es un exchange de criptomonedas creado en marzo de 2018 para ofrecer una plataforma profesional donde los traders de criptos pueden encontrar un motor de coincidencia ultrarrápido, un excelente servicio al cliente y apoyo a la comunidad multilingüe. La compañía brinda servicios en línea de trading spot y de derivados innovadores, productos de minería en la nube, así como apoyo para API, a clientes minoristas e institucionales en todo el mundo, y se esfuerza para ser el exchange más confiable para los nuevos activos digitales.

