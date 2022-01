Elektros ve la sinergia y el potencial de su entrada en el negocio del alquiler de coches. Asumiendo un papel destacado en la sociedad mediante el alquiler de vehículos eléctricos

Elektros, Inc. (OTC:ELEK): Ampliación del negocio en el pujante campo del alquiler de coches. Elektros va a mirar más allá de los horizontes para entrelazar su división de vehículos eléctricos con el alquiler de coches

LATINOAMÉRICA (Enero 4 de 2022). Cada vez hay más gente que opta por no comprar vehículos. Elektros entrará en el negocio del alquiler de coches eléctricos. Con su primer punto de venta en Sunny Isles FL. Elektros marcará la tendencia como la primera flota de coches totalmente eléctricos. Las perspectivas en este campo son enormes. El alquiler de vehículos eléctricos acelerará el ritmo de la familia de líneas de vehículos eléctricos de Elektros. Con la combinación de la construcción, y ahora el alquiler de EVs

Elektros Inc. revela que no sólo diseña, sino que ahora alquila vehículos eléctricos. Junto con la adaptación de su sistema de montaje de carga múltiple pendiente de patente. Elektros está preparada para asumir una mayor responsabilidad social con la llegada del alquiler de vehículos eléctricos. La iniciativa de la energía verde ha provocado un movimiento en todo el mundo. La gente busca ahora alquilar o suscribir coches, en lugar de tenerlos en propiedad.

El camino más claro para las próximas generaciones pasa por los modelos de alquiler y suscripción. Hay que separar las necesidades de los deseos, y es necesario que Elektors entre en este mercado. Muchos en la sociedad actual no quieren la carga de tener un coche en propiedad. Sino algo intermedio entre el leasing y el alquiler de coches. Aquí es donde entra en juego el modelo de suscripción. Los Millennials y la Generación Y están llegando a la mayoría de edad y la comprensión de no tener o poseer un coche es ventajosa. A diferencia del alquiler de un coche, no tendrán que preocuparse por el seguro, el mantenimiento ni la depreciación. Por último, las suscripciones son más cortas, entre un mes y dos años, y más flexibles que un alquiler.

«El cambio se produce, es una constante de la creación. Con una sociedad de ritmo rápido que se complica cada día más. Si esto no forma parte de tu modelo de negocio, ya estás atrasado», dice Shlomo Bleier, director general de Elektros. «Carpe Diem es nuestro tema. El cambio de paradigma en la sociedad actual se debe a la mentalidad de usarlo, pero no poseerlo. Lo que vemos como una oportunidad. El mercado de los vehículos eléctricos es nuestro objetivo. Elegimos nuestro tema centrado en una Tierra más verde para entrar en este mercado y utilizar nuestro núcleo con los vehículos eléctricos. Estableceremos la curva, seremos pioneros para que otros nos sigan. Elektros Rentals será el primero en alquilar únicamente vehículos eléctricos».

transformadora. Elektros se propone presentar a los consumidores una experiencia de vehículo eléctrico convincente y completamente nueva a partir de 2023. La empresa tiene previsto presentar su producto a principios de 2022.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» que incluyen información relativa a acontecimientos futuros y a resultados financieros y operativos futuros. Las palabras «puede», «podría», «será», «espera», «estima», «puede», «cree», «potencial» y expresiones similares y sus variaciones tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros, y no serán necesariamente indicaciones precisas del momento en que se logrará ese rendimiento o esos resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y/o en la creencia de buena fe de la dirección en ese momento con respecto a acontecimientos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que el rendimiento o los resultados reales difieran materialmente de los expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas.

Los factores importantes que podrían causar estas diferencias incluyen, pero no se limitan a: las fluctuaciones en la demanda de los productos de Elektros, Inc., la introducción de nuevos productos, la capacidad de la empresa para mantener las relaciones comerciales estratégicas y con los clientes, el impacto de los productos y los precios de la competencia, el crecimiento en los mercados objetivo, la adecuación de la liquidez y la solidez financiera de la empresa para apoyar su crecimiento, y otra información que puede ser detallada de vez en cuando en los archivos de Elektros Inc. con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entre los ejemplos de tales declaraciones prospectivas en este comunicado se incluyen las declaraciones relativas a las ventas futuras, los costes y la aceptación de los productos en el mercado, así como las acciones reguladoras a nivel estatal o federal. ´

Para una descripción más detallada de los factores de riesgo e incertidumbres que afectan a Elektros Inc., consulte los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa de la empresa, que están disponibles en www.sec.gov. Elektros, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.



Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico