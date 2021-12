NVIDIA AI Enterprise ayuda a los investigadores y a los hospitales a dar en el blanco en el cáncer

/COMUNICAE/

El Instituto del Cáncer de los Países Bajos y las empresas de atención médica Vyasa e iCAD se encuentran entre las primeras en acelerar las cargas de trabajo de inteligencia artificial de un extremo a otro con el paquete de software NVIDIA

Ya sea para facilitar las pruebas de detección del cáncer, reducir los falsos positivos o mejorar la identificación de tumores y la planificación del tratamiento, la IA es un poderoso agente para la innovación y la aceleración de la atención médica.

Sin embargo, a pesar de su promesa, la integración de la IA en soluciones reales puede desafiar a muchas organizaciones de TI.

El Instituto del Cáncer de los Países Bajos (NKI), uno de los centros de investigación y tratamiento del cáncer mejor calificados del mundo, está utilizando el paquete de software NVIDIA AI Enterprise para probar cargas de trabajo de inteligencia artificial en escáneres de cáncer 3D de mayor precisión que los que se usan comúnmente en la actualidad.

El modelo de IA de NKI se entrenó previamente con imágenes de menor resolución. Pero con la mayor capacidad de memoria que ofrece NVIDIA AI Enterprise, sus investigadores podrían utilizar imágenes de alta resolución para la formación. Esta mejora ayuda a los médicos a identificar mejor el tamaño y la ubicación de un tumor cada vez que un paciente recibe tratamiento.

La suite NVIDIA AI Enterprise que implementó NKI está diseñada para optimizar el desarrollo y la implementación de AI. Está certificado y respaldado por NVIDIA para permitir que los hospitales, investigadores y profesionales de TI ejecuten cargas de trabajo de IA en servidores convencionales con VMware vSphere en sus data centers locales y clouds privados.

Ofrecer tratamientos en infraestructura virtualizada significa que los hospitales y las instituciones de investigación pueden utilizar las mismas herramientas con las que ya trabajan en las aplicaciones existentes. Esto ayuda a maximizar sus inversiones al tiempo que hace que las innovaciones en la atención sean más asequibles y accesibles.

Acelerar los avances en la Investigación de el Área de la Salud

NKI había comenzado rápidamente con su proyecto en NVIDIA AI Enterprise utilizando NVIDIA LaunchPad.

El programa LaunchPad proporciona acceso inmediato a software optimizado que se ejecuta en una infraestructura acelerada para ayudar a los clientes a crear prototipos y probar la ciencia de datos y las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Este mes, el programa se extendió a nueve ubicaciones de Equinix en todo el mundo.

El paquete de software NVIDIA AI Enterprise, disponible en LaunchPad, hace posible ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial avanzadas en servidores acelerados convencionales con VMware vSphere, incluidos sistemas de Dell Technologies, Lenovo y muchos otros. El laboratorio de inteligencia artificial del American College of Radiology se encuentra entre los que utilizan el software.

Los investigadores de NKI utilizaron NVIDIA AI Enterprise para construir modelos de deep learning mediante la combinación de fuentes de datos masivas en 2D y 3D e inteligencia artificial para identificar la ubicación de los tumores antes de cada sesión de tratamiento de radioterapia.

«Los médicos podrían utilizar esta solución como una alternativa a las tomografías computarizadas el día del tratamiento para optimizar el plan de tratamiento y validar el plan de radioterapia», dijo Jonas Teuwen, líder del grupo del Instituto del Cáncer de los Países Bajos.

Con NVIDIA AI Enterprise, el equipo de Teuwen en Ámsterdam ejecutó sus cargas de trabajo en GPU NVIDIA A100 de 80GB en un servidor alojado en Silicon Valley. Su red neuronal convolucional se construyó en menos de tres meses y se entrenó en menos de 300 tomografías computarizadas clínicas de pulmón que luego se reconstruyeron y generalizaron a datos de cabeza y cuello.

En el futuro, los investigadores del NKI también esperan traducir este trabajo a posibles casos de uso en radiología intervencionista para reparar arterias en cirugías cardíacas e implantes de cirugía dental.

Aceleración de la Implementación de IA Hospitalaria con NVIDIA AI Enterprise

NVIDIA AI Enterprise simplifica la experiencia de implementación de IA para las organizaciones que alojan una variedad de aplicaciones de operaciones y el área de la salud en una infraestructura virtualizada. Permite a los administradores de TI ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial como Vyasa e iCAD junto con las aplicaciones centrales del hospital, lo que agiliza el flujo de trabajo en un entorno con el que ya están familiarizados.

Los recursos de computación se pueden ajustar con solo unos pocos clics, lo que brinda a los hospitales la capacidad de transformar la atención tanto para los pacientes como para los proveedores del área de la salud.

Vyasa, un proveedor de herramientas de análisis de deep learning para el área de la salud y las ciencias de la vida, utiliza NVIDIA AI Enterprise para crear aplicaciones que pueden buscar contenido no estructurado, como registros de atención de pacientes. Con el software, Vyasa puede desarrollar sus aplicaciones de deep learning más rápido y ayudar a explorar datos no estructurados y archivos PDF para evaluar qué pacientes tienen un mayor riesgo. Identifica a aquellos que no se han sometido a un chequeo en más de un año y puede refinar los factores de riesgo adicionales como la edad y la raza.

Los radiólogos utilizan el innovador software ProFound AI de iCAD para ayudar con la lectura de mamografías. Estas soluciones de inteligencia artificial ayudan a identificar el cáncer antes, categorizar la densidad mamaria y evaluar con precisión el riesgo de cáncer de mama personalizado a corto plazo según la mamografía de detección de cada mujer. La ejecución de cargas de trabajo avanzadas con VMware vSphere es importante para los clientes de área de la salud de iCAD, ya que pueden integrar fácilmente sus aplicaciones de uso intensivo de datos en cualquier infraestructura hospitalaria.

Una gran cantidad de otros fabricantes de software, como AI LAB del American College of Radiology y Rhino Health, con su plataforma de aprendizaje federada, han comenzado a validar su software en NVIDIA AI Enterprise para facilitar la implementación al integrarse en una infraestructura de TI común del área de la salud.

La capacidad de NVIDIA AI Enterprise para unificar el data center para las organizaciones del área de la salud ha provocado la creación de un ecosistema con la tecnología NVIDIA en su corazón. La infraestructura común de NVIDIA y VMware beneficia tanto a los proveedores de software como a las organizaciones del área de la salud al facilitar mucho la implementación y la gestión de estas soluciones.

Para las empresas de software y TI para el área de la salud, la integración de la IA en los entornos hospitalarios es una prioridad absoluta. Muchos socios de NVIDIA Inception probarán la facilidad de implementar sus ofertas en NVIDIA AI Enterprise en este tipo de entornos. Incluyen Aidence, Arterys, contextflow, ImageBiopsy Lab, InformAI, MD.ai, methinks.ai, RADLogics, Sciberia, Subtle Medical y VUNO.

NVIDIA Inception es un programa que ofrece soporte, experiencia y tecnología de lanzamiento al mercado para startups de inteligencia artificial, ciencia de datos y HPC.

Las empresas calificadas pueden postularse para experimentar NVIDIA AI Enterprise en laboratorios seleccionados y sin costo que se ofrecen en NVIDIA LaunchPad.

Editorial por: David Niewolny.

