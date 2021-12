Universidad Tecmilenio apoya a personas a encontrar su propósito de vida a través de la educación

/COMUNICAE/

Becas con Propósito es un programa inspirador que transforma el talento en agentes de cambio positivo. La educación es uno de los principales detonantes para desarrollar el talento de las personas

Uno de los valores más importantes que se debe cultivar es el sentido humano. El involucramiento de las personas e instituciones tanto en la parte intelectual como emocional y social es clave para promover el desarrollo académico, y que de esta manera cada día se conviertan en una mejor versión de sí mismos, tanto en el aspecto profesional como personal.

Por esta razón, Universidad Tecmilenio cuenta con el programa Becas con Propósito, el cual ha apoyado desde 2018 a un total de 321 aprendedores, quienes se han visto beneficiados con una beca del 100 por ciento para realizar sus estudios profesionales.

“Estamos convencidos que un mejor futuro puede construirse si invertimos en líderes que tienen un Propósito de Vida claro. Buscamos impulsar la movilidad social, generar un efecto multiplicador, promover la meritocracia y brindar las herramientas necesarias para las personas que deseen alcanzar sus sueños y salir adelante”, comenta Raúl Mendoza, Director Nacional de Filantropía.

Becas con Propósito es un programa que está dirigido a mexicanos talentosos, con espíritu social, que se destacan por ser líderes que generan impactos positivos en sus comunidades y que requieren del apoyo de una beca del 100%.

“El objetivo de nuestro programa es que ellos puedan convertirse en personas plenas de espíritu ascendente, con un Propósito de vida claro y que con ello logren Impulsar su Movilidad Social Positiva y generar un efecto multiplicador en sus comunidades.” señaló Raúl Mendoza.

Un ejemplo claro de ello, es Itzira Natalia Guarneros alumna beneficiada por la beca y quién, con su proyecto social “Un Rayito de Esperanza” ayuda a las personas más vulnerables en su comunidad, a través de donaciones, que apoyan a generar un impacto positivo en el entorno donde vive.

“El ser parte de Becas con Propósito me motiva a seguir preparándome y desarrollarme en ámbitos que me brinden experiencias profesionales invaluables. Me motiva e impulsa a construir, porque sé que Tecmilenio cree en mí”, señaló Itzira Natalia Guarneros

Este programa se encuentra fondeado por empresas como HEINEKEN México, Fundación FEMSA, GRUPAK, OXXO GAS y personas quienes confían en el modelo de Tecmilenio.

La convocatoria para participar como beneficiado o beneficiada de Becas con Propósito en enero 2022 se cierran el 22 de diciembre 2021, mientras que la convocatoria fondeada por HEINEKEN México tiene como fecha límite para participar el 31 de julio 2022.

Para más información sobre cómo obtener una Beca con Propósito del 100% ingresar aquí o escribir al correo filantropia@servicios.tecmilenio.mx

