Lonch Santizo, la nueva revelación Pop con sabor a Chiapas que es un éxito internacional

El artista originario de Tapachula, logra traspasar fronteras gracias al éxito de su nuevo álbum «La Malora», que ya ha sido versionado en 8 idiomas

Nacido en Tapachula, Chiapas (México) y radicado en Madrid (España), creció a ritmo de marimba y lleva por bandera la música y las tradiciones de su tierra adonde quiera que va.

Con su primer disco, Piel de Luna, logró abrirse camino en la industria, realizando sus primeros conciertos en Madrid, Ciudad de México y en su Chiapas natal.

En 2021, de la mano de Mia Music Records, presenta su segundo álbum de estudio titulado La Malora (en honor a la leyenda de “La Llorona”), producido por Gregory Carrero, compuesto de 11 canciones inéditas llenas de historias y leyendas, recuerdos de la infancia del artista que transportan al oyente a un místico y maravilloso viaje al Sur de México.

El primer sencillo, Tapachula, se convirtió en un éxito rotundo, conectó rápidamente con el público por su letra y melodía, y se colocó en las primeras posiciones de las estaciones de Radio. El artista dedicó la canción a sus abuelos, citando textualmente: “a mis abuelos, donde quiera que estén, por dejarme esta hermosa herencia y hacerme sentir orgulloso de mis raíces.”

Al éxito de Tapachula siguió La Malora y Nana para los abuelos, más de 250 publicaciones en la prensa de Estados Unidos, entre ellas: DAILY HERALD, THE HUBINGER TIMES, US AND CANADA REPORT, THE ATLANTIC REPORT…

Se hizo eco la prensa mexicana, donde realizó una exitosa Gira de Medios en TV, Radio y Prensa.

Lonch recibió el reconocimiento por parte de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas, y el Galardón de Honor de Galerías de las Estrellas en Ciudad de México, por su éxitosa trayectoria.

Su nuevo single “Mariposa”, de la autoría de Vibiana Zambrano y musicalizada por el propio artista, viene acompañado de un espectacular Videoclip que muestra un mágico recorrido por la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y que contó con el apoyo del Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez y el Buró Municipal de Turismo.

Lonch invita a disfrutar de este viaje al hermoso Estado Chiapaneco y espera que se den la oportunidad de conocerlo en persona: www.visitchiapas.com

Todos los vídeos oficiales del artista están disponibles en su Canal VEVO: LonchSantizoVEVO , y su música en todas las plataformas digitales. Pueden seguirlo en instagram como @lonchsantizo para conocer futuras presentaciones.

Lonch Santizo agradece el invaluable apoyo del público que lo ha hecho posible y dedica cada logro a sus compañeros artistas de Chiapas, cuna de gran talento, ya que para él es muy importante dar visibilidad al talento chiapaneco.

