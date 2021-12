Royal Road Minerals celebra un acuerdo vinculante sobre las propiedades situadas en las proximidades de su proyecto Guintar; Colombia

/COMUNICAE/

Royal Road Minerals Limited (TSXV: RYR) («Royal Road» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha celebrado dos acuerdos vinculantes con respecto, por un lado, a un contrato de concesión minera (el «Contrato de Concesión») de propiedad de los titulares (los «Titulares») y, por otro lado, a una solicitud (la «Solicitud») de un contrato de concesión minera, de propiedad de un solicitante individual y sus nominados (los «Solicitantes»)

Las propiedades subyacentes al Contrato de Concesión y a la Solicitud están, en cada caso, situadas en las proximidades del proyecto de cobre y oro Guintär de la Compañía, en el departamento de Antioquia, Colombia.

Los Acuerdos contienen los siguientes términos básicos:

Un pago inicial (el «Pago de la Opción») de, en el caso del Contrato de Concesión, 150.000 dólares estadounidenses y, en el caso de la Solicitud, 100.000 dólares estadounidenses, que otorga a Royal Road el derecho exclusivo a obtener una participación del 80% en el Contrato de Concesión y en la Solicitud, respectivamente

Un pago posterior, en el caso del Contrato de Concesión, de otros USD$100.000 una vez que se obtengan ciertas aprobaciones regulatorias y, en el caso de la Solicitud, otros USD$150.000 al convertir la Solicitud en un contrato de concesión

En el caso del Contrato de Concesión, Royal Road será responsable de todas las obligaciones, responsabilidades, gastos y costos regulatorios relacionados con las aprobaciones regulatorias hasta un límite de 500.000 dólares estadounidenses.

En cualquier momento después del pago de la opción, Royal Road podrá ejercer su opción de adquirir un 80% de participación en el Contrato de Concesión mediante un pago único de 2,25 millones de dólares y en la Solicitud mediante un pago único de 1,125 millones de dólares

En ambos casos, la participación del 20% retenida por los Titulares y los Solicitantes, respectivamente, será libre hasta que se entregue un estudio de viabilidad exitoso en relación con la propiedad correspondiente o que la incorpore, momento en el cual esta participación se convertirá en una regalía del 2% de rendimiento neto de fundición en relación con los metales extraídos de las propiedades subyacentes, que puede ser adquirida por Royal Road por USD$20 millones en el caso del Contrato de Concesión y USD$10 millones en el caso de la Solicitud

Royal Road tendrá un derecho de tanteo sobre cualquier venta de cualquiera de los intereses del 20% hasta el momento de la conversión a una regalía neta de fundición

Los términos y condiciones establecidos en los Acuerdos Principales crean obligaciones legales vinculantes para las partes. Las partes celebrarán Acuerdos Definitivos que se basarán e incorporarán la forma y el fondo de estos Acuerdos Principales.

«Estas alianzas locales están en línea con la estrategia de la Compañía de colaboración sustancial con la comunidad», dijo Raúl Farfán, Director Ejecutivo de Sostenibilidad de Royal Road. «Nuestra custodia sobre estos desarrollos mineros locales garantizará la aplicación de las mejores prácticas mundiales con respecto al medio ambiente y las comunidades circundantes».

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado.

Declaración de advertencia

Este comunicado de prensa contiene ciertas afirmaciones que constituyen información prospectiva y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables (colectivamente, «declaraciones prospectivas») que describen los planes futuros de la Compañía y las expectativas de su dirección de que se produzca un resultado o condición declarada. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa, o la evolución del negocio de la empresa o del sector de los recursos minerales, difieran materialmente de los resultados, el rendimiento, los logros o la evolución previstos, expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen toda la información relativa a posibles acontecimientos, condiciones o resultados de las operaciones que se basa en suposiciones sobre, entre otras cosas, las futuras condiciones económicas y cursos de acción, y suposiciones relacionadas con las aprobaciones gubernamentales, y los costes y gastos previstos. Las palabras «planea», «prospectiva», «espera», «pretende», «tiene la intención de» y expresiones similares identifican las declaraciones prospectivas, que también pueden incluir, sin limitación, cualquier declaración relacionada con eventos, condiciones o circunstancias futuras. Las declaraciones prospectivas de la Compañía contenidas en este comunicado de prensa, que pueden resultar incorrectas, incluyen, entre otras, los planes de exploración de la Compañía.

La Compañía advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No existe ninguna garantía de que los beneficios previstos de los planes de negocio o de las operaciones de la Compañía se vayan a alcanzar. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar a las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: las condiciones económicas del mercado, los costes y gastos previstos, las aprobaciones gubernamentales y otros riesgos que se detallan periódicamente en las presentaciones de la empresa ante los reguladores de valores provinciales canadienses u otras autoridades reguladoras aplicables. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente documento se basan en los planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones actuales de la dirección de la empresa y ésta no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien los supuestos relacionados con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones.

