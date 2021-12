TECNO Mobile llega a México, la marca de dispositivos móviles que inspira a los consumidores

/COMUNICAE/

A partir de este mes de diciembre, TECNO Mobile, marca premium de teléfonos inteligentes y dispositivos Alot de TRANSSION Holdings ubicada en el top 7 a nivel mundial, llega a México para brindar una oferta con la mejor tecnología e innovación a todos los consumidores que buscan dejar huella y descubrir un mundo de posibilidades

A partir de este mes de diciembre, TECNO Mobile, marca premium de teléfonos inteligentes y dispositivos Alot de TRANSSION Holdings ubicada en el top 7 a nivel mundial, llega a México para brindar una oferta con la mejor tecnología e innovación a todos los consumidores que buscan dejar huella y descubrir un mundo de posibilidades. “Stop At Nothing”, slogan de TECNO, rinde homenaje a quienes continúan avanzando ante cualquier situación, esto representa el reconocimiento del progreso humano y la búsqueda de un mayor propósito y excelencia, explica la compañía. Lo cual sigue la promesa de proveer las mejores tecnologías en smartphones y hacerlo accesible para todos. “Stop At Nothing es mucho más que otra campaña de marca ”, dice Danni Xu, CMO de TECNO. «Representa los valores y la actitud que adoptamos como marca y el papel de TECNO en proporcionar la tecnología que necesitan para progresar aún más».

TECNO combina tecnología inteligente con un diseño elegante y ofrece diversas opciones de smartphones a los consumidores «jóvenes de corazón» a través de 4 líneas de productos principales:

TECNO PHANTOM: modelo flagship en todos los aspectos con las mejores tecnologías de la industria.

TECNO CAMON: liderazgo en cámaras profesionales de fotografía y video.

TECNO SPARK: primera opción para la generación joven / Gen Z.

TECNO POVA: potencia gigante, super rápido y siempre encendido. Una experiencia de juego robusta.

La amplia gama está elegantemente diseñada y comprende las necesidades actuales del consumidor, proporcionando innovación, diseño y diferentes servicios basados en la mejor inteligencia.

Cabe destacar que en 2016, TECNO Mobile, inició una alianza de varios años con el club de fútbol Manchester City, convirtiéndose en el proveedor oficial global de dispositivos móviles del reconocido club de fútbol, demostrando el ADN y compromiso que la empresa tiene con los jóvenes.

Asimismo, y comprometidos con la premisa de ser “jóvenes de corazón” y de ser siempre la versión más “súper”, TECNO se ha asociado con el reconocido actor, Chris Evans, convirtiéndose en el embajador internacional de la marca. Sobre esta alianza, Chris Evans, comentó: “Estoy feliz de asociarme con TECNO Mobile, una marca innovadora de teléfonos inteligentes que ofrece a los consumidores la tecnología más nueva e innovadora. Ya sea que se trate de una llamada telefónica con un ser querido o de una imagen capturada para conservarla como un recuerdo significativo, la tecnología de los teléfonos inteligentes está en el centro de todo. Es realmente inspirador trabajar con una marca que no se detiene ante nada para alentar a las personas a explorar más posibilidades «

En México buscarán llevar a cabo su principio “think globally, act locally”, teniendo como principal foco al consumidor. El primer lanzamiento será el TECNO Spark 7, un teléfono inteligente que va a revolucionar al mercado, gracias a las diferentes herramientas con las que cuenta; potencializando la creatividad de sus usuarios y adaptándose a sus necesidades.

La cartera de productos de TECNO Mobile abarca desde teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos móviles, entre otros, creados para en mejorar la vida del mayor número de personas a través de la tecnología e innovación, y con presencia actual en más de 70 países

Para conocer más visitar: www.tecno-mobile.com/mx/ o sumarse a la conversación a través de @tecnomobilemexico en Facebook, Instagram y TikTok.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae