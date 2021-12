Royal Road Minerals recibe el premio de exploración y desarrollo ambiental, social y de gobernanza (ESG) durante la ceremonia del evento Mines and Money, en Londres

Royal Road Minerals Limited (TSXV:RYR) («Royal Road» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha recibido el Premio de Exploración y Desarrollo Ambiental, Social y de Gobierno (ESG) en el evento Mines and Money que tuvo lugar en Londres el 1 y 2 de diciembre de 2021

LATINOAMÉRICA (Diciembre 10 de 2021). La Compañía también recibió el Premio al Desarrollo Económico en el Simposio del Oro de Colombia que se celebró en Medellín los días 16 y 17 de noviembre de 2021.

Estos premios reconocen los esfuerzos realizados por la compañía para promover la Excelencia Ambiental en todos sus sitios de exploración, el desarrollo sostenible a través de sus programas comunitarios e innovadoras iniciativas «Acelerador» y la transparencia y el compromiso entre sus principales grupos de interés locales, regionales e internacionales.

«Este reconocimiento no habría sido posible sin el apoyo y la confianza de nuestros socios comunitarios y los esfuerzos dedicados de nuestros especialistas sobre el terreno», dijo Raúl Farfán, Director Ejecutivo de Sostenibilidad de Royal Road Minerals.

«ESG está en el centro de nuestro negocio, y estamos convencidos de que un desempeño ejemplar será crucial para mantener el compromiso con la comunidad financiera, desbloquear los cuerpos minerales de clase mundial que son necesarios para la transición a una economía descarbonizada y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas».

Declaración de advertencia

Este comunicado de prensa contiene ciertas afirmaciones que constituyen información prospectiva y declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores aplicables (colectivamente, «declaraciones prospectivas») que describen los planes futuros de la Compañía y las expectativas de su gerencia de que se produzca un resultado o condición declarada. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa, o la evolución del negocio de la empresa o del sector de los recursos minerales, difieran materialmente de los resultados, el rendimiento, los logros o la evolución previstos, expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen toda la información relativa a posibles acontecimientos, condiciones o resultados de las operaciones que se basan en suposiciones sobre, entre otras cosas, las futuras condiciones económicas y cursos de acción, y suposiciones relacionadas con las aprobaciones gubernamentales, y los costes y gastos previstos. Las palabras «planea», «prospectiva», «espera», «pretende», «tiene la intención de» y expresiones similares identifican las declaraciones prospectivas, que también pueden incluir, sin limitación, cualquier declaración relativa a eventos, condiciones o circunstancias futuras. Las declaraciones prospectivas de la Compañía contenidas en este comunicado de prensa, que pueden resultar incorrectas, incluyen, entre otras, los planes de exploración de la Compañía.

La Compañía advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No existe ninguna garantía de que los beneficios previstos de los planes de negocio o de las operaciones de la Compañía se vayan a alcanzar. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar a las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: las condiciones económicas del mercado, los costes y gastos previstos, las aprobaciones gubernamentales y otros riesgos que se detallan de vez en cuando en las presentaciones de la empresa ante los reguladores de valores provinciales canadienses u otras autoridades reguladoras aplicables. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente documento se basan en los planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones actuales de la dirección de la empresa y ésta no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien los supuestos relacionados con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico