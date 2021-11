Últimos días para presentar nominaciones al Premio Internacional de la Fundación Princesa de Girona

/COMUNICAE/

Los nominados pueden trabajar en diferentes disciplinas como la investigación científica, el ámbito social, la empresa o las artes y las letras. El Premio, que llega a su cuarta edición, se dirige a jóvenes de cualquier parte del mundo – excepto de nacionalidad española – y que desarrollen su trayectoria profesional fuera de España. Desde su creación, el Premio Internacional ya ha reconocido a Juan David Aristizábal en 2021, Boyan Slat en 2020 y a Maria Jammal en 2019

La Fundación Princesa de Girona hace un último llamamiento para recibir nominaciones al Premio Internacional 2022. La convocatoria para este galardón, que este año llega a su cuarta edición, se cerrará el 30 de noviembre. Se buscan jóvenes de cualquier parte del mundo que destaquen por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. Se reconoce a personas que tengan la capacidad de promover, de una forma creativa, cambios positivos en la sociedad siendo referentes para otros jóvenes en ámbitos como el social, la investigación científica, las artes y las letras o el empresarial.

Este premio se dirige a jóvenes de hasta 35 años que no tengan nacionalidad española y que desarrollen su actividad profesional fuera de España. Convocado por primera vez en 2019, este galardón consolida la voluntad de la Fundación de convertise en una cantera de talento joven a nivel internacional.

El galardón está dotado con 20.000 euros y la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio FPdGi Artes y Letras 2017). La persona premiada, además, recibirá el apoyo de la Fundación para dar a conocer su labor y fomentar su visibilidad a nivel internacional ayudándole a convertirse en un referente para la juventud de todo el mundo.

El Premio Internacional – a diferencia del resto de galardones que entrega la Fundación y que se dirigen a jóvenes de nacionalidad española – funciona por nominación. Pueden presentar candidatos, los ganadores de otras ediciones de los Premios Princesa de Girona en cualquiera de sus categorías; los Patronos y miembros del Consejo Asesor de la FPdGi; miembros de los jurados de los Premios FPdGi; embajadas españolas; representantes diplomáticos en España y personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Girona.

Desde su creación, el Premio FPdGi Internacional ya ha reconocido las trayectorias de:

Juan David Aristizábal (Premio Internacional 2021) – “Hackear” el desempleo juvenil en Latinoamerica es el sueño de este emprendedor social colombiano que impulsa varias iniciativas para fomentar la empleabilidad, la formación, el emprendimiento y el uso de la tecnología entre los jóvenes. Con tan solo 23 años, fue catalogado por la revista económica Forbes como uno de los 30 emprendedores sociales jóvenes más destacados del mundo. En 2019, fue copresidente del Foro Económico Mundial.

Boyan Slat (Premio Internacional 2020) – Es un joven inventor neerlandés que ha creado un sistema revolucionario con el que quiere limpiar la basura de plástico que flota en los océanos y ríos del mundo. Slat busca soluciones tecnológicas contra la contaminación. The Ocean Clean Up es el nombre de su proyecto.

Maria Jammal (Premio Internacional 2019) – Esta abogada y psicóloga árabe-israelí cofundó la ONG Humanity Crew tras ver el trauma de los migrantes que llegaban a las costas griegas en el 2015. Se trata de una organización internacional de ayuda humanitaria que ofrece servicios de salud mental y psicológica a los migrantes, ya sea sobre el terreno – en campos de refugiados, hospitales, costas y puertos – o en los mismos botes de rescate. Cuenta con una red de profesionales que brindan apoyo en línea a las poblaciones desplazadas de todo el mundo, sin barreras idiomáticas o restricciones geopolíticas.

Sobre la Fundación

La Fundación Princesa de Girona impulsa desde 2009 diferentes programas que persiguen ofrecer a la juventud las herramientas, el conocimiento, los espacios de encuentro y las oportunidades que les ayuden a hacer frente a los desafíos de la sociedad. Cuenta para ello con el apoyo de destacadas organizaciones empresariales y sociales, implicadas en diferentes iniciativas, bajo la presidencia de honor S.A.R. la Princesa de Asturias y Girona – regentada por S.M. el Rey hasta su mayoría de edad- en un claro compromiso con una juventud que debe enfrentarse a una profunda transformación social, económica, profesional y laboral.

