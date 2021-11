Escuela de Ingeniería UDEM impulsa a los visionarios del futuro

/COMUNICAE/

Se llevó a cabo el Engineering Forum 2021 UDEM, en asociación con la 6th North American Conference on Industry Engineering & Operations Management (IEOM), que contó a más de 15 conferencias magistrales

Reconocidos investigadores, empresarios exitosos y líderes innovadores fueron convocados para inspirar a los futuros ingenieros en el Engineering Forum 2021, organizado en conjunto con la 6th North American Conference on Industry Engineering & Operations Management (IEOM), del a Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de Monterrey.

Este evento fue creado con el objetivo de servir como un espacio para el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas en los diferentes campos de la ingeniería y de las tecnologías, así como para mostrarle a los estudiantes lo que fueren esperar y buscar como prácticas o una vez que concluyan sus estudios.

Una de las ponencias, llamada “eCommerce, Analysis of Users’ Behavior in Latin America dn how to attract them”, corrió a cargo de Alejandro Villarreal, ingeniero en Tecnologías de la Información, egresado de la Universidad de Monterrey y director de Operaciones Comerciales y Experiencias Partner para Norteamérica y LATAM en Expedia, un conglomerado internacional de viajes y experiencias.

Villarreal señaló que la industria del turismo en América Latina ha cambiado bastante en los últimos años y que la forma en que funciona la empresa se centra enormemente en el usuario y su experiencia en antes, durante y después del viaje.

“Hemos aprendido qué motivaciones e influencias funcionan. Con esto nos referimos a presentarle al cliente lo que van a comprar. Por ejemplo, si vas a Las Vegas te ofrecen un cupón para usar en un casino, o si vas a Cancún, te dan un pase para un masaje. Con ese tipo de motivaciones más clientes se animan a realizar la compra”, explicó.

Con influencias lo que se busca es que el cliente “deje de pensar”, por lo que la compra y todos los pasos que llevan a ella tienen que ser sencillos y amigables. También se debe crear un sentido de urgencia para animar al cliente a no posponer la compra.

“La experiencia es la tendencia más reciente en la industria del turismo. La gente está dejando de ser turistas y se están convirtiendo en viajeros. Se quieren sumergir y aprender de la cultura local. Quieren tener una gran experiencia, en vez de solo turistear”, aseguró el ingeniero.

Por otra parte, esta transformación de la industria a través de la recopilación de datos y cambio de enfoque, ha traído sus retos como que Latinoamérica es una región increíblemente diversa, por lo que los hábitos de consumo, de uso de plataformas para buscar y agendar viajes, e incluso la forma de pago, varía de lugar a lugar.

“Lo más importante en lo que nos tenemos que enfocar en el futuro, especialmente en el ecommerce y en el viaje, es en los cambios provocados por el COVID-19, pues esto ha cambiado permanentemente la manera en la que viajamos”, indicó Villarreal.

