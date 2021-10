Hotmart y WhatsApp juntos apoyando a los creadores de contenido

/COMUNICAE/

Con esta integración vender productos y gestionar los negocios digitales será mucho más fácil para los creadores de contenido ganando total autonomía

Hotmart, empresa global enfocada en la Economía Creadora que ayuda a las personas a vivir de sus pasiones convirtiendo a su audiencia en clientes, fomentando el emprendimiento y la innovación, brinda todo el ecosistema que permite transformar el conocimiento en la creación, distribución y venta de contenido digital.

Hotmart, la plataforma que ofrece todo en uno y es líder en productos digitales, ha anunciado oficialmente su integración con WhatsApp para facilitar la comunicación y el contacto entre los creadores de contenido y su audiencia, ayudando a mejorar la experiencia de los compradores y de esta manera adquirir mayores ventas. Con este lanzamiento la empresa evoluciona y ofrece un increíble ecosistema de soluciones para crear, vender y comprar productos digitales.

“Escuchamos las necesidades que tenían los creadores de contenido, buscando brindarles las mejores soluciones para simplificar su trabajo y mejorar la experiencia de compra de su audiencia”, comenta Renato Sacramento, Vicepresidente de Productos de Hotmart. “Con estas novedades, les estamos dando más libertad y autonomía, pilares importantes de nuestra operación para la gestión del negocio de nuestros clientes”.

Gracias a la integración a nivel global entre Hotmart y WhatsApp, los creadores de contenido que utilizan Hotmart, conocidos como productores, pueden conversar tanto con su audiencia como con posibles compradores, a través de una herramienta que ya conocen y es utilizada por dos mil millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente, el 85% del tráfico en las páginas de compra de Hotmart proviene de celulares. Por esa razón, el implementar una tecnología conocida entre los consumidores simplifica el proceso de compra y venta, integrando todos los canales.

Para implementar el WhatsApp API, crear y enviarles mensajes a los compradores, los creadores no necesitan tener experiencia en programación u otras habilidades de TI. Hotmart preparó una serie de instructivos sobre cómo usar este servicio, que se encuentra directamente en su panel de control. La integración estará disponible en noviembre, pero los productores ya pueden desde ahora registrarse para obtener todo el beneficio a través del siguiente link: Hotmart & WhatsApp.

Sobre la plataforma All in One

Hotmart les ofrece a los creadores de contenido una plataforma completa (All in One) para crear, vender y divulgar productos digitales conectando a los productores, afiliados y compradores. Es un servicio pensado para brindarles toda la flexibilidad que necesitan para elaborar estrategias de venta exitosas. “La plataforma es una solución multifuncional, desde el hospedaje de contenido hasta la divulgación y el análisis de ventas, que permite obtener una interpretación simple de los datos más importantes”, explica Renato Sacramento.

Durante 2021 se modernizó la plataforma obteniendo importantes actualizaciones para el mercado global, como el paquete de Extensiones con beneficios adicionales a las herramientas de edición de páginas, email marketing y la solución de webinar.

