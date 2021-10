El futuro de la nómina en México, por fiscoclic.mx

/COMUNICAE/

Excel, cálculos, intermediarios, dolores de cabeza y pérdida de tiempo. El cálculo de la nómina es un tema vital dentro de cada empresa. El cálculo, el timbrado y la dispersión están cambiando, pero, ¿Cuál es el futuro de la nómina en México? En este texto lo averiguarás

Originalmente existían tres esquemas dentro de los cuales las empresas realizaban el cálculo, timbrado y dispersión de la nómina:

1. Outsourcing. El outsourcing o subcontratación laboral significa que la empresa en cuestión terceriza el servicio (en este caso los servicios de nómina), contratando una empresa externa para que realice todos los procesos relacionados con un área determinada.

A partir de 2021 con el objetivo de erradicar malas prácticas, incrementar el empleo formal e incrementar la recaudación de impuestos, se elimina el outsourcing o subcontratación laboral.

Extinción del Outsourcing: Soluciones de software para nóminas a partir de ahora.

2. Maquila de nómina. La maquila de nómina es un proceso en el cual una empresa contrata los servicios de un proveedor externo experto en nómina para realizar el cálculo de los sueldos y salarios de su personal, junto con los impuestos.

La maquila de nómina elimina riesgos en multas y recargos, además de reducir costos innecesarios. Maquila significa administración de nómina, la cual permite que las empresas se dejen de preocupar por ese proceso, para concentrarse específicamente en mejorar, crecer y posicionarse.

3. Software de nómina. Es un producto digital que se representa como un sistema de gestión de nómina para la empresa. Esto permite que automáticamente todos los cálculos, procesos y tanto el almacenamiento como el manejo de la información, se realicen de forma sencilla automáticamente.

Esta forma de realizar la nómina significa que la empresa que contrata el servicio realiza el procedimiento internamente, pero por medio de un software. Esto permite que el proceso sea mucho más ágil, eficaz y simple. Además de que permite que cualquier persona pueda realizar el proceso, no sólo los expertos en el tema.

¿Cuál es el futuro de la nómina en México?

El mundo avanza a pasos agigantados gracias a la tecnología y esto provoca cambios constantes en los distintos procesos que las empresas tienen. Un ejemplo muy claro es el Home Office, hasta hace poco tiempo se veía como un esquema de trabajo poco común que normalmente adoptan las empresas emergentes basadas en tecnología. El día de hoy se está volviendo parte de más y más empresas, e incluso es tomado en cuenta como un atractivo a la hora de elegir un lugar para trabajar.

Todas las empresas deben saber adaptarse a estos cambios, y una forma de hacerlo es adoptando la tecnología en sus procesos. La tecnología permite ahorrar costos, mejorar la operación y ganar tiempo. Tiempo que se puede invertir en seguir mejorando a la organización. Es como quitar un peso de encima; adiós dolores de cabeza, adiós cálculos interminables, adiós errores.

El futuro de la nómina en México es FiscoClic.

Una solución a partir de la Reforma Laboral de Outsourcing es FiscoClic, startup de nómina en México.

Esta empresa nace a partir de las necesidades técnico-administrativas que cualquier tipo de organización tiene. Los socios fundadores desarrollaron esta solución con la visión de permitir que las empresas puedan administrar todo lo relacionado con el motor de su organización: el talento humano. Para esto, diseñaron una plataforma tecnológica eficiente, fácil de usar y que cuesta según lo que uses, por lo que no se pagarán licencias costosas que no se necesiten.

Lo anterior combinado con el excelente servicio que otorgan de mano de sus colaboradores, permite que los clientes no sólo tengan una buena experiencia, sino que además consigan ahorrar tiempo, y destinarlo en temas más relevantes para el crecimiento de la empresa.

No todas las empresas de tecnología pueden asegurar que mientras más crecen, más mejoran su servicio. Ese no es el caso de esta startup, ya que mientras más clientes confían en la plataforma, obtienen más retroalimentación, por lo que mejoran su servicio constantemente.

Ninguna empresa, por más tecnológica que sea, funciona sin recursos humanos. Eso lo tuvieron muy presente desde su fundación hace más de 10 años y es por eso que se acompañaron de personas capaces, expertos en el tema de la nómina y los recursos humanos para poder diseñar esta solución basada en software como servicio alojado en la nube.

Esto significa que:

Cualquiera puede utilizar el producto. Gracias a su excelente diseño y a la gran atención personalizada que otorgan.

Desde cualquier lugar. Gracias a su tecnología basada en la nube, ya no necesitas de una licencia o un programa que instalar. Simplemente conexión a internet y un dispositivo inteligente.

Ya sea maquila de nómina, o el uso de un software dentro de la empresa, FiscoClic ofrece las dos soluciones.

El software de nómina que desarrollaron es perfecto tanto para empresas que realizan nómina interna, como para compañías externas que se dedican a la maquila de nómina, todo gracias a la tecnología. Esto tiene incluido asesoramiento de personas expertas en el tema que orientan, ayudan y solucionan cualquier tipo de inquietud. Además, mejoran la tecnología con cada reforma, actualización o cambio en el marco legal.

El día de hoy ya con miles de clientes, siguen buscando bajar costos, con el objetivo de que más personas y empresas se vean beneficiadas por esta tecnología 100% mexicana que permite la digitalización de procesos que en pleno 2021 se siguen haciendo de manera manual.

Se sabe que el mejor diferenciador es el precio o un buen servicio, FiscoClic tiene los dos. La visión de esta startup es permitir que las empresas se enfoquen en seguir creciendo, gracias al ahorro de tiempo y de recursos que las empresas tienen una vez que deciden utilizar sus servicios.

Contratar ahora y obtener 30 días gratis, de forma inmediata se empezará a usar el software de nómina en la nube. Además si se contrata nómina dan facturación electrónica ilimitada ¡Gratis!

