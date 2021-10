Se consolida la fusión entre Fibra Plus y Fibra HD

/COMUNICAE/

El Factor de Intercambio modificado será de 2.50 CBFI´s de Fibra HD por cada Certificado de Fibra Plus. La nueva fecha de vencimiento de la Oferta Pública será el 14 de octubre del año en curso. Los Tenedores de Certificados de Fibra HD que quieran intercambiar sus CBFI´s por los de Fibra Plus, deben ponerse en contacto con su Casa de Bolsa ya que el intercambio no es una acción automática

El pasado 30 de septiembre Fibra Plus y Fibra HD emitieron evento relevante conjunto en el que el Comité de Fibra HD ratificó la autorización otorgada el 14 de diciembre del 2020 para que Fibra Plus pueda adquirir más del 10% de los CBFI´s de Fibra HD por medio de la Oferta Pública actualmente vigente, con un Factor de Intercambio modificado de 2.50 así como el vencimiento de la oferta para al menos cinco (5) días hábiles después del 7 de octubre.

Informaron que el Fideicomiso de Fundadores (FIFUN) de Fibra HD haría efectiva la renuncia al Poison Pill, siempre que se realice y consume la Oferta en términos del Factor de Intercambio Modificado.

Representantes de Fibra HD y Fibra Plus convinieron firmar acuerdo a más tardar el 5 de octubre del presente año en el que se reflejen estos acuerdos finales y de esta forma dar por terminada cualquier desavenencia que se haya suscitado para lograr la Fusión entre ambos Fibras.

Gustavo Tomé presidente de Fibra Plus, comentó que el Factor de Intercambio modificado de 2.50 será efectivo para todos los Tenedores de Certificados de Fibra HD sin importar que estos hayan realizado el intercambio, previo a la fecha de este acuerdo. Además, instó a los Inversionistas Tenedores de Certificados de Fibra HD a formar parte de esta Fusión y aprovechar los beneficios que está traerá a sus inversiones.

La fecha de vencimiento propuesta para la actual Oferta Pública será el 14 de octubre del año en curso (Sujeto a aprobación de CNBV).

Fibra Plus es el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México enfocado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El fundamento principal del instrumento es impulsar la democratización del acceso a los ingresos relacionados con el desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento, buscando la obtención de máximas plusvalías a través de la integración vertical, en cada parte del proceso de generación de valor. Fibra Plus se administra por medio de una estructura de operaciones propia, orientada a una alta rentabilidad, gracias a su capacidad de desarrollo y bajo costo de operación. Para más información visite: www.fibraplus.mx

