Diseñadora explica cómo destacar desde las redes sociales

Marisa Chentakul, diseñadora de productos en TikTok, conversó con estudiantes de Arte y Diseño de la Universidad de Monterrey, sobre cómo se pueden hacer nota en un mundo tan competitivo, en el marco del UDESIGN: ECHO

El mundo del diseño es creativo y dinámico, pero también es increíblemente difícil entrar en él, que fue lo que experimentó Marisa Chentakul, diseñadora estadounidense e invitada al UDESIGN: ECHO del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Monterrey.

A su conferencia asistieron Mario Páez González, rector de la UDEM, consejeros del Consejo del Centro Roberto Garza Sada, directivos UDEM, así como alumnos, maestros y público en general, y se tituló “Setting yourself apart from other designers”, en la que compartió su experiencia profesional única.

Marisa compartió que estudió Diseño de Moda en la Academy of Art University en San Francisco, California, pero casi al graduarse se percató que el diseño que ella estaba experimentando era una expresión artística del autor y no tenía en mente al consumidor, que para ella es lo más importante. Esto la hizo tomar una decisión radical y cambiar su enfoque a la experiencia del usuario o, mejor conocido como UX.

“Las prendas que veía en la universidad eran fabulosas e innovadoras, pero me sentía insatisfecha con el proceso y cómo es que la moda era más sobre expresiones, sin considerar a los usuarios en el proceso de diseño. Así que, básicamente, se trataba de estética por encima de la utilidad de la prenda”, explicó Marisa.

La diseñadora platicó que se sentía un poco nerviosa en su decisión de adentrarse en el mundo de la tecnología, pero algo que le dio seguridad fue hacer una evaluación de sus fortalezas como diseñadora de modas y textil y las que necesitaría como diseñadora de productos, y se percató que tenía habilidades que podrían ser transferibles como la investigación, el diseño visual y el análisis competitivo.

Así que para ser notada en el mundo del diseño de productos tenía que apelar a las personas que posiblemente serían sus supervisores y compañeros de trabajo.

“Esto no tiene que aplicarse solo a la moda, puede aplicarse en cualquier otra profesión. Si estás aplicando a prácticas o a un trabajo, investiga a tu mercado meta y experimenta con cosas que te diferencien de los demás candidatos”, aconsejó.

A ella le funcionó hacer un post en Twitter para que más diseñadores la notaran, pero a otras personas, dependiendo de su profesión o estilo de vida, otras plataformas digitales como Instagram o TikTok, podrían serles más útil. Lo importante, recalcó, es hacer networking.

Marisa finalizó su charla con la comunidad UDEM englobando que se pudo diferenciar de otros diseñadores debido a que definió su pasión, encontró las plataformas y procesos que la ayudaron a hacerse notar, creó contenidos y productos y los compartió.

