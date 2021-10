Premiação ZIWA 2021 reconhece o trabalho de profissionais de casamentos no Brasil

/COMUNICAE/

Em uma altura em que setor de casamentos se prepara para seu renascimento em 2022, 600 profissionais da indústria de casamentos do Brasil foram reconhecidos pela mais importante premiação internacional do setor, o prêmio ZIWA

Zankyou International Wedding Awards (ZIWA 2021), única premiação dada aos melhores fornecedores do setor de casamentos pelas próprias noivas e profissionais do ramo, está celebrando sua décima primeira edição. Organizado pela plataforma de planejamento de casamento com presença em 23 países, Zankyou, o prêmio conta com a participação de mais de 100.000 fornecedores e 500.000 noivas em todo o mundo que reconhecem o trabalho dos profissionais do setor nupcial ao longo do ano.

600 profissionais de casamentos no Brasil reconhecidos com o Prêmio ZIWA 2021

Zankyou divulgou a lista de vencedores, na qual 600 profissionais brasileiros foram premiados após votação, tanto de outros fornecedores como de noivos que conheceram e aprovaram seus trabalhos. De uma lista de mais de 20 mil fornecedores participantes, as cidades que mais contaram com profissionais vencedores foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Reativação do setor

A reativação de eventos avançou em 2021. Com base em um estudo realizado pelo organizador dos ZIWa, são estimados mais de 1,5 milhão de casamentos para 2022 (que inclui todos os casamentos anuais mais os casamentos adiados de 2020 e 2021), um aumento substancial em relação aos 1 milhão de casamentos registrados em 2019.

Para acessar a lista completa de vencedores basta clicar em: https://www.zankyou.com.br/ziwa

Sobre o Zankyou

O Zankyou foi fundado em 2008 e atualmente está presente em 23 países ao redor do mundo, com mais de 550.000 noivas e noivos registrados por ano e mais de 50 milhões de visitas por ano. Para quem está planejando seu casamento, Zankyou fornece toda a inspiração, idéias e últimas tendências, um guia de empresas com fornecedores qualificados do setor no país e as ferramentas online mais sofisticadas para organizar todos os tipos de casamento a partir do celular (lista de presentes, site de casamento, save the date, e muito mais!)

A missão de esta plataforma pretende tornar o mundo um lugar melhor, um mundo sem fronteiras, com pessoas que se respeitam e se amam, independentemente de sua nacionalidade, raça ou orientação sexual. Conta com uma equipe de mais de 150 pessoas de todas as nacionalidades e que está comprometida com esses valores, assim como com o meio ambiente, em projetos de reflorestamento.

