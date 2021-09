Efrain Acosta, el músico solista que lleva al saxofón a otro nivel

/COMUNICAE/

El joven músico acompañado de su saxofón ha demostrado que con corazón y ganas se puede triunfar en la música. Su proyecto como solista a alcanzado ya la fama nacional e internacional llegando a brillar de forma independiente tocando su Sax por todo México. Su versatilidad y magistral interpretación del instrumento hacen que tenga un sonido único que lo caracteriza

Efrain Acosta Angulo, saxofonista Mexicano nacido un 27 de enero de 1993 en el Estado de Sinaloa, originario de Guasave, residente de la Ciudad de Culiacán, comenzó sus inicios en la música desde los 15 años de edad, su talento viene de familia ya que su padre y abuelo son músicos. A sus 25 años, el joven músico decide lanzarse como músico solista independiente, después de haber laborado 9 años en grupos locales, es ahí cuando al mismo tiempo lo invitan a colaborar con artistas del regional mexicano, presentándose así por toda la República Mexicana llegando a pisar escenarios como lo es el Auditorio Telmex (Guadalajara), Auditorio Citibanamex (Monterrey), y el colosal Auditorio Nacional (CDMX) por mencionar algunos.

Su proyecto como solista tiene prestigio en toda la República Mexicana y comienza a ganar seguidores en Sudamérica y Estados Unidos, todo esto gracias al empuje de las redes sociales ya que sus videos han alcanzado los millones de reproducciones, posicionando su música a niveles nunca antes vistos para un saxofonista independiente en el país. Destaca por tener más de 140k de seguidores en su Facebook, 253k en TikTok, y más de 37k seguidores en su Instagram @saxefrainacosta. Además, cuenta con temas en Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, y las demás plataformas digitales.

Las presentaciones en las cuales ha tenido la mayor parte de su éxito y prestigio son en eventos sociales, principalmente en bodas, de las cuales son algunos de sus videos virales, haciendo que muchas personas deseen tener su música en vivo el día de su compromiso. Efrain se destaca por dominar a la perfección cualquier género con su saxofón, como los es el género del jazz, romántico, boleros, pop, rock, electrónica, e incluso hasta reggaetón, interpretando estos últimos con su distinguido saxofón de luces led.

“He estado en los grandes escenarios, pero mi proyecto me ha hecho conectar más con las personas, he aprendido muchísimo, viajado, conocido personas, vivido experiencias increíbles, y no planeo parar, no sé hasta donde me llevará la música y mi saxofón, pero a donde me lleve es a donde quiero ir”, expresó.