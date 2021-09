TIBCO NOW 2021 muestra el poder ilimitado de los datos

/COMUNICAE/

Oradores, clientes y mejoras de nuevos productos demuestran la importancia de la sociedad basada en datos

TIBCO anunció una impresionante lista de oradores y clientes que ocuparán el centro del escenario virtual en TIBCO NOW 2021, del 27 al 30 de septiembre de 2021. La experiencia digital de este año incluirá un evento principal gratuito de dos días; una agenda repleta de oradores principales; tres segmentos premium de un día; y una serie de oportunidades de certificación.

Los clientes de TIBCO continúan demostrando el poder ilimitado de los conocimientos al adoptar los datos como combustible para la innovación. El tema de este año, “Ilimitado”, muestra cómo los avances en datos continúan acelerándose, con contenido original dirigido a ejecutivos de negocios, analistas de datos, científicos de datos, expertos en inteligencia de negocios y cualquier persona en una organización afectada por el uso de los datos.

“Todas las organizaciones modernas funcionan ahora con datos, y nuestra capacidad para ofrecer conocimientos profundos a partir de datos en tiempo real es realmente ilimitada”, dijo Dan Streetman, director ejecutivo de TIBCO. “En TIBCO NOW, nos complace compartir cómo las organizaciones líderes de todo el mundo se conectan, estructuran y utilizan los datos para impulsar la innovación y tomar decisiones más rápidas e inteligentes”.

TIBCO NOW albergará a líderes de opinión de la industria de todo el mundo, que representan una variedad de industrias, que incluyen a:

La Dra. Jennifer Doudna , bioquímica de la Universidad de California, Berkeley, y co-inventora ganadora del Premio Nobel de tecnología CRISPR;

, bioquímica de la Universidad de California, Berkeley, y co-inventora ganadora del Premio Nobel de tecnología CRISPR; Michael Lewis , periodista financiero, autor de best-sellers del New York Times y destacado comentarista social;

, periodista financiero, autor de best-sellers del New York Times y destacado comentarista social; La Dra. Jill Seubert , navegante interplanetaria y experta líder en astrodinámica;

, navegante interplanetaria y experta líder en astrodinámica; El Profesor Asociado Ngiam Kee Yuan, director de tecnología del grupo en el Sistema de Salud de la Universidad Nacional.

El evento albergará 20 sesiones de charlas con clientes de empresas respetadas como New Balance, GM Financial, Autostrade per l’Italia y Change Healthcare.

Además, los ejecutivos de TIBCO encabezarán las discusiones sobre el papel de los datos en el centro del debate digital- cómo está impulsando las experiencias de los clientes y remodelando el rostro de todas las industrias. Los oradores incluyen a Dan Streetman, director ejecutivo; Rani Johnson, directora de información; Matt Quinn, director de operaciones; Nelson Petracek, director de tecnología; y Fred Studer, director de marketing.

